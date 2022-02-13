Киноляпы «Большого куша», которые вы не заметили

Фильм Гая Ричи «Большой куш» вышел в свет в 2000 году. Несмотря на бешеный успех предыдущей ленты режиссера «Карты, деньги, два ствола», фильм смог стать хитом. Он получил высокую оценку зрителей и критиков. Но «Рамблер» расскажет о киноляпах, которые вы вряд ли увидели.

Фото: Кадр из фильма «Большой куш» Кадр из фильма «Большой куш»

Облегченный бриллиант

По сюжету, среди украденных Фрэнки (Бенисио дель Торо) в начале фильма драгоценностей числился бриллиант в 86 каратов. Собственно, из-за него и был весь впоследствии случившийся сыр-бор. Камень был обнаружен в самом конце киноленты в желудке пса. Но к тому моменту весить он почему-то стал всего 84 карата.

Размазанные татуировки

Голливудская звезда Брэд Питт исполнила в киноленте роль цыгана Микки. Он так вспотел во время боя с «Бомбардировщиком», где в итоге одержал победу вопреки указаниям Турка (Джейсона Стейтема), что его нарисованный татуировки размазались по телу. 20 лет назад технология нанесения липовых рисунков на кожу не была такой продуманной, поэтому неудивительно, что все расплылось.

Пропавшее молоко