В Москве нашли последний действующий милицейский «стакан»

Последнюю действующую будку правоохранителей, в народе называемую «стаканом», нашли на территории Серебряного бора. Фото сооружения выложили в Facebook-группе «Москва — та!».

Фото: Мослента Мослента

В советские годы «стаканами» назывались посты милиции или автоинспекторов, которые возвышались над дорогами. Внутри таких будок сидели стражи порядка, а сами постройки действительно напоминали стаканы из-за вытянутой формы. Автор топика сообщил, что в последнем столичном «стакане» расположена спасательная станция.

Снимок натолкнул пользователей сети на воспоминания. «На Соколе, в месте пересечения Ленинградского проспекта с Новопесчаной улицей, такой же "стакан" в детстве наблюдала», «Вроде бы раньше в фильмах такие мелькали», «Да, опустели пляжи без "стаканов"», — написали комментаторы. Одна из пользовательниц с юмором рассказала, как в детстве ее пугали тем, что служащий в будке наблюдает за непослушными мальчиками и девочками.

Некоторые вспомнили, что кое-где в столице еще можно увидеть советские «стаканы»: на Белорусской и Театральной площадях, а также возле Кремля. Однако новые будки постовых в комментариях назвали новоделом.

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