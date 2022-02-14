Для циников: действительно хорошие фильмы к 14 февраля

Студент начинает отношения с дочерью полицейского, чтобы отомстить, престарелый донжуан решает вспомнить всех своих возлюбленных за 20 лет и навесить их: в День святого Валентина «Рамблер» собрал небанальные фильмы о любви, которые оценят даже циники.

Фото: Кадр из фильма "Помни меня" Кадр из фильма "Помни меня"

«За гранью» (2003)

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Замужняя американка Сара Джордан оказывается на благотворительном вечере, где слышит речь доктора Ника Кэллахуна, в которой он призывает помочь детям стран, вовлеченных в военные конфликты. Его слова перевернули жизнь женщины навсегда. Она расстается со спокойной жизнью и устремляется на встречу риску, опасности и… своей любви. На протяжении десяти лет судьба будет сводить Сару и Ника в разных «горячих точках» планеты, приготовив влюбленным страшные испытания. В главных ролях: Анджелина Джоли и Клайв Оуэн.

Кадр из фильма "За гранью"

«Сломанные цветы» (2005)

Детективная драма Джима Джармуша («Выживут только любовники»), в центре которой престарелый донжуан, однажды получивший письмо о том, что у него есть взрослый сын. По совету знакомого детектива он решает вспомнить всех своих подруг за 20 лет и навестить их, выяснив, какая из них родила ему наследника. В главных ролях: Билл Мюррей, Шэрон Стоун, Тильда Суинтон и Хлоя Севиньи.

Кадр из фильма "Сломанные цветы"

«Помни меня» (2010)

Драма с Робертом Паттинсоном о беспечном студенте Тайлере, который начинает отношения с дочерью полицейского, чтобы отомстить за свой арест после уличной драки. Подростки влюбляются друг в друга, но однажды девушка находит дневник возлюбленного и раскрывает его коварный план.

«Руби Спаркс»

Трагикомедия о любви молодого писателя и выдуманной им девушки с Полом Дано и Зои Казан в главных ролях. По сюжету Кэлвин придумывает себе девушку по имени Руби Спаркс, а спустя неделю обнаруживает ее из плоти и крови на своем собственном диване. Теперь писатель всерьез обеспокоен своим здоровьем и не может понять является ли Спаркс плодом его воображения или все же она реальна.

«Лобстер» (2015)

Антиутопия Йоргоса Лантимоса («Фаворитка»), отмеченная жюри в Каннах и номинацией на «Оскар» за лучший сценарий. История любви в ближайшем будущем, где одиноких людей арестовывают и отправляют в жуткий отель, где они обязаны найти себе пару за 45 дней. Если им это не удается, то их превращают в животных и отпускают в лес. В главных ролях Колин Фаррелл и Рэйчел Вайс.

«Свет в океане» (2016)

Смотритель маяка знакомится с девушкой по имени Изабель и между ними моментально вспыхивают чувства. Поженившись, они поселяются на уединенном острове, к берегу которого однажды пристает лодка с новорожденной девочкой. Супруги решают воспитать малышку, еще не зная, что их выбор разрушит их привычную жизнь. В главных ролях Алисия Викандер и Майкл Фассбендер – актерам удалось перенести экранную любовь в реальную жизнь.

Кадр из фильма "Свет в окне"

«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» (2018)

В послевоенном Лондоне молодая писательница Джулиет должна написать статью о книжном клубе. На помощь приходит случай — в виде письма одного свиновода с острова Гернси. Послание переворачивает жизнь девушки: решив узнать подробности, она отправляется в маленький городок, где знакомится с представителями того самого клуба и вскоре понимает, что ее новые друзья скрывают тайну из прошлого. Главную роль в английской мелодраме исполнила Лили Джеймс.

Кадр из фильма "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков"

«Дождливый день в Нью-Йорке» (2019)

Гэтсби — из состоятельной нью-йоркской семьи, Эшли — дочь банкира из небольшого городка. Когда местное издание отправляет девушку в Нью-Йорк взять интервью у известного режиссера, парень приходит в восторг — теперь он покажет ей родной город. Правда, все идет не по плану: Эшли затягивает в мир звездной богемы, а Гэтсби встречает бывших одноклассников и младшую сестру своей школьной любви. В главных ролях трогательной мелодрамы Вуди Аллена: Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Селена Гомес, Джуд Лоу и другие.

Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"

«Малькольм и Мари» (2021)

Черно-белая мелодрама с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Зендаей о начинающем режиссере Малкольме и его девушке Мари, которые возвращаются домой после премьеры его дебютного фильма. Мужчина возбужден и с нетерпением ждет реакции критиков, а его возлюбленная не может простить ему, что он не упомянул ее в благодарственной речи. Впереди их ждет непростой вечер, полный взаимных упреков и претензий.