Документальный фильм «Аферист из Tinder» занял первое место в еженедельном рейтинге самых просматриваемых проектов Netflix. По горячим следам «Рамблер» собрал и другие картины, которые входят в список самых успешных фильмов стримингового сервиса.

«Красное уведомление» (2021)

В центре сюжета — самая разыскиваемая похитительница произведений искусства. Ее очередная мишень — яйцо Клеопатры. По следам воровки власти отправляют элитного агента ФБР Джона Хартли, которому приходится объединиться со знаменитым грабителем, чтобы выполнить задание. В главных ролях экшн-комедии Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот.

Кадр из фильма "Красное уведомление"

«Не смотрите наверх» (2021)

Аспирантка по астрономии Кейт Дибиаски и ее профессор доктор Рэндалл Минди узнают, что через полгода новая комета столкнется с Землей, что приведет к гибели человечества. Правда, к их предупреждению относятся с недоверием, похоже, приближающаяся опасность никого не волнует. В главных ролях звездный актерский состав: Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Джона Хилл, Кейт Бланшетт и другие.

Кадр из фильма "Не смотрите наверх"

«Птичий короб»

Постапокалиптический триллер с Сандрой Буллок о мире, который погрузился в хаос: увидев нечто, люди кончают жизнь самоубийством. Женщина с двумя пятилетними детьми, услышав по радио о безопасном месте, отправляется на поиски выжившей общины и прихватывает с собой попугаев в коробке, которые предупреждают о приближающейся опасности.

Кадр из фильма "Птичий короб"

«Тайлер Рейк: Операция по спасению» (2020)

Боевик с Крисом Хемсвортом в главной роли о группе наемников, которая берется освободить из заложников сына сидящего в тюрьме индийского наркобарона. Команду возглавляет бывший военный Тайлер Рейк – он легко расправляется с вооруженной охраной и быстро освобождает пленника, но доставить парня в безопасное место и выбраться из города, где на него объявлена охота, оказывается не так-то просто.

Кадр из фильма "Тайлер Рейк: Операция по спасению"

«Непрощенная» (2021)

Драма с Сандрой Буллок в главной роли о Рут Слейтер, которая, отсидев срок за тяжкое преступление, возвращается в общество, которые не желает забывать о ее прошлом. Там, где был ее дом, ее ждет лишь осуждение. Надеясь искупить вину, Рут решает найти младшую сестру, которую ей когда-то пришлось оставить.

Кадр из фильма "Непрощенная"

«Ирландец» (2019)

История бывшего мафиозного киллера по прозвищу Ирландец, который в доме престарелых вспоминает свою преступную карьеру. В главных ролях биографической драмы, снятой Мартином Скорсезе и Робертом Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши.

«Призрачная шестерка» (2019)

Боевик с Райаном Рейнольдсом о миллиардере, который, инсценировав собственную смерть, начинает новую жизнь – набирает отряд наемников из разных стран, чтобы бороться со злом в этом мире. Все члены команды получают вместо имен цифры, и их целью становится свержение диктатора и освобождение народа страны Тургистан.

Кадр из фильма "Призрачная шестерка"

«Правосудие Спенсера» (2020)

Детективный боевик с Марком Уолбергом в роли полицейского с обостренным чувством справедливости, который пять лет назад сел в тюрьму за нападение на капитана, а после освобождения начинает распутывать клубок коррупционных связей полиции Бостона с помощью начинающего бойца MMA.

Кадр из фильма "Правосудие Спенсера"

«Энола Холмс» (2020)

При загадочных обстоятельствах исчезает Эудора Холмс. Шерлок и Майкрофт считают, что мама совершила самоубийство, однако сестра знаменитого сыщика Энола уверена в обратном и начинает разгадывать оставленные матерью подсказки. Переодевшись мальчиком, девочка тайком садится на поезд в Лондон, где знакомится с молодым виконтом, который тоже сбежал от родственников. Главную роль в фильме сыграла Милли Бобби Браун.