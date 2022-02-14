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3 часа назад

Что смотреть в кино с 17 февраля

Мария Кимакович

Главные премьеры недели в подборке "Рамблера".

Что смотреть в кино с 17 февраля
Фото: Кадр из фильма "Жажда золото"Кадр из фильма "Жажда золото"

"Жажда золота"

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Действие фильма происходит в будущем, где люди выживают, как могут, лишившись почти всех ресурсов. Двое мужчин отправляются на заброшенный прииск в пустыне, где находят огромный золотой слиток. Достать его без помощи техники им не удается, поэтому один отправляется за техникой, оставив другого сторожить залежи ценного металла. Предполагается, что продержаться сторожу придется лишь несколько дней, но все оборачивается совершенно иначе.

"Гонка со временем"

Эми Карр, отправив в школу сына-подростка, как обычно выходит на пробежку. Во время тренировки она узнает, что в школе, где учится ее сын, произошла стрельба и мальчик оказался рядом со стрелком. Эми находится почти в десятке километров от сына, у нее нет машины и ей остается только бежать к нему. Ведь помощи ждать неоткуда: власти бессильны, а городок Лейквуд превращается в отдельный мирок, отрезанный от всей страны. Узнав телефон стрелка, Эми поддерживает с ним связь, надеясь спасти сына.

"Одиннадцать молчаливых мужчин"

Основанная на реальных событиях история команды московского “Динамо”, прилетевшей в ноябре 1945 года в Лондон, чтобы сыграть серию матчей с непобедимыми британскими командами. Журналистка-англичанка ради сенсации влюбляет в себя одного из русских игроков, букмекеры надеются неплохо поживиться за счет матчей. Однако, не всем планам суждено будет осуществиться: русские футболисты удивят английских болельщиков.

"Однажды в пустыне"

2016 год, Сирия. Шаберов служит сапером и должен разминировать Пальмиру, захваченную боевиками. Это должно стать точкой в его карьере, ее пиком. В Пальмире ждет его спасенная недавно девушка, которую Шаберов мечтает увидеть. Но коварство врага и конфликт с капитаном группы, отправившейся к заминированному городу, может нарушить планы и свести к нулю все былые усилия сапера.

"Пиноккио. Правдивая история"

Новый анимационный фильм, созданный на основе знаменитой сказке о деревянном мальчике. Пиноккио сбегает из дома создавшего его мастера, чтобы посмотреть мир. Он попадает в странствующий цирк под руководством Моджафоко, который делает деревянную говорящую куклу главным действующим лицом программы. Посмотреть на Пиноккио приходит множество людей в каждом городе, а в это время приспешники Моджафоко, Кот и Лиса, забираются в пустые дома и выносят из них ценности. Пиноккио не знает об этом, у него другая проблема: он влюбляется в воздушную гимнастку Беллу (по совместительству приемную дочь Моджафоко). Но Пиноккио кукла, а Белла — человек, поэтому отношения вряд ли возможны. Но старый клоун советует деревянному мальчику обратиться за помощью к старой колдунье, которая, возможно, сможет ему помочь.

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