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4 часа назад

Владимир Зеленский обратился к украинцам

КМВ Новости

Что он сказал: — всем госслужащим, которые уехали или хотят уехать с Украины, — вернуться; — зарплаты военным повысятся, будет создана система информирования населения; — и Донбасс, и Крым вернутся. Но — исключительно дипломатическим путём; — мы стремимся к миру, и всё будем решать переговорами; — говорят, что 16 февраля будет днём нападения. Мы сделаем его днём единения. Соответствующий указ подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-жёлтые ленты и покажем всему миру наше единство; — мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться.

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