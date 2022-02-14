Владимир Зеленский обратился к украинцам

Что он сказал: — всем госслужащим, которые уехали или хотят уехать с Украины, — вернуться; — зарплаты военным повысятся, будет создана система информирования населения; — и Донбасс, и Крым вернутся. Но — исключительно дипломатическим путём; — мы стремимся к миру, и всё будем решать переговорами; — говорят, что 16 февраля будет днём нападения. Мы сделаем его днём единения. Соответствующий указ подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-жёлтые ленты и покажем всему миру наше единство; — мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться.