Кадр дня: сцена, которую Олег Янковский снимал на пределе сил

В советско-итальянской психологической драме «Ностальгия» герой Доменико рассказывает о навязчивой мысли — избавить мир от страданий, пройдя с зажженной свечой «поперек бассейна в гигантской старой римской бане в самом центре тосканской деревни» (из интервью Андреем Тарковского Гидеону Бахману). Его задумку выполняет главный герой картины Андрей Горчаков. По словам актера Олега Янковского, сыгравшего роль ностальгирующего по родине писателя, режиссер пытался «показать всю человеческую жизнь в одном кадре, без монтажа, от начала до конца, от рождения до самого момента смерти». А так как жизнь — вообще непростое дело, упрощать съемки сцены Тарковский не собирался. Режиссер не использовал незадуваемые свечи или специальные приспособления: Янковский должен был девять минут идти по засохшему бассейну и не дать огню погаснуть.