Кадр дня: где снимали легендарный танец Джокера

За роль в триллере 2019 года «Джокер» актер Хоакин Феникс получил первый и пока единственный «Оскар» в своей карьере. В многочисленных интервью режиссер картины Тодд Филлипс отмечает, что клоун и неудачник Артур Флек становится суперзлодеем Джокером именно в момент, когда танцует на лестнице. Герой постоянно поднимается по высокому переходу, соединяющему две улицы. Ближе к кульминации фильма Флек осознает свою «темную» сторону и празднует ее, бодро спускаясь по лестнице в ярком костюме и клоунском гриме.

Фото: Кадр из фильма «Джокер» Кадр из фильма «Джокер»

Место, где снимали эпизод, находится в Бронксе, Нью-Йорк, по адресу 1165 Shakespeare Avenue. Кстати, даже на картах «Лестница Джокера» называется «Лестницей Шекспира». Проход соединяет проспекты Шекспира и Андерсона неподалеку от станции метро «167-я улица».

Лестница появилась на рекламном плакате к фильму и стала местом притяжения туристов. Жители Бронкса жалуются, что толпы приезжают к переходу, только чтобы сделать фото, что создает пробки и давку в метро. На самой лестнице постоянно кто-то фотографируется.

Moviebuff1921, commons.wikimedia.org

Александрия Окасио-Кортез, представитель США в 14-м избирательном округе Нью-Йорка, даже попросила посетителей держаться подальше от лестницы, чтобы не создавать проблем для местных жителей.