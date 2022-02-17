Что известно о второй «Дюне» Дени Вильнёва

В интервью Empire режиссер Дени Вильнёв рассказал о работе над продолжением «Дюны». О чем будет картина и когда выйдет на экраны, читайте в материале «Рамблера».
Фантастический эпос, снятый по мотивам романа Фрэнка Герберта, рассказывает о наследнике знаменитого дома Атрейдесов Поле, который отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной – Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, гигантских чудовищ и невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться – так начинается его путешествие, полное опасностей и испытаний…
Вторая «Дюна», по словам режиссера, покажет зрителям новых персонажей и сосредоточится на доме Харконненов. Вильнёв отметил, что сценарий к фильму уже готов, а съемки картины начнутся уже летом 2022 года, но премьеру придется подождать – она запланирована на октябрь 2023-го.
«Мы должны снимать к концу лета. Я скажу, что в основном все уже разработано. Нам сейчас помогает то, что я впервые возвращаюсь к знакомой вселенной. Так что я работаю с той же командой, все знают, что делать, мы знаем, как это будет выглядеть. Фильм будет более сложным, но мы знаем, как поступить. И сценарий уже написан. Так что я чувствую себя уверенно. Честно говоря, единственная большая неизвестность для меня сейчас — это пандемия»,
— поделился Вильнев.
К своим ролям в сиквеле вернется большинство актеров: Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард.
Кстати, в интервью порталу EW Дени Вильнёа подтвердил, что хотел бы превратить «Дюну» в трилогию.
«Я всегда представлял себе три фильма. И дело не в том, что я хочу создать франшизу. «Дюна» — мощная история. Чтобы почтить память Фрэнка Герберта, я думаю, понадобится по крайней мере три фильма. Было бы неплохо увидеть весь путь Пола Атрейдеса»,
— рассказал режиссер.
Напомним, мировая премьера первой части «Дюны» состоялась во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля в сентябре прошлого года. В прокате картина собрала почти 700 миллионов долларов при бюджете в 165 миллионов долларов.