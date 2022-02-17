Что известно о второй «Дюне» Дени Вильнёва

«Мы должны снимать к концу лета. Я скажу, что в основном все уже разработано. Нам сейчас помогает то, что я впервые возвращаюсь к знакомой вселенной. Так что я работаю с той же командой, все знают, что делать, мы знаем, как это будет выглядеть. Фильм будет более сложным, но мы знаем, как поступить. И сценарий уже написан. Так что я чувствую себя уверенно. Честно говоря, единственная большая неизвестность для меня сейчас — это пандемия»,