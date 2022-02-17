Кадр дня: о чем условились Питт и Нортон на съемках "Бойцовского клуба"

Снятый в 1999 году Дэвидом Финчером фильм "Бойцовский клуб" по одноименному роману Чака Паланика поначалу зрители и критики приняли неоднозначно. Но уже через пару лет картина навсегда вошла в список культовых и стала одной из самых выдающихся лент в истории кино.
На протяжении всего фильма герой Эдварда Нортона (рассказчик) сражается со своим альтер эго Тайлером Дерденом (Бред Питт) за право оставаться собой, иметь возможность контролировать собственное тело и не дать основной своей личности попросту исчезнуть.
Показать эту борьбу необходимо было визуально. По задумке режиссера, зрители должны видеть и понимать, как "подпитывается" от рассказчика и становится все сильнее Тайлер, в то время, как герой Нортона, напротив, слабеет.
Чтобы наглядно продемонстрировать эти перемены во внешности, Бред Питт и Эдвард Нортон придумали весьма интересный ход. Все время, пока снимался фильм, Нортон соблюдал жесткую диету и практически не появлялся на солнце. Питт же активно наращивал мышечную массу и посещал солярий. Поскольку все сцены "Бойцовского клуба" снимались в хронологическом порядке, рассказчик от эпизода к эпизоду действительно выглядит все более слабым и вялым, а Тайлер Дерден становится сильнее и привлекательнее.
Кстати:
Главные роли в "Бойцовском клубе" могли сыграть совершенно другие актеры. Роль Тайлера Дердена, например, продюсеры хотели отдать Расселу Кроу, рассказчика могли сыграть Мэтт Деймон или Шон Пенн, а роль Марлы Зингер предлагали исполнить Риз Уизерспун (актриса посчитала героиню слишком мрачной) и Саре Мишель Геллар (но у нее были другие съемки, которые она не могла прерывать).