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1 час назад

Кадр дня: о чем условились Питт и Нортон на съемках "Бойцовского клуба"

Мария Кимакович

Снятый в 1999 году Дэвидом Финчером фильм "Бойцовский клуб" по одноименному роману Чака Паланика поначалу зрители и критики приняли неоднозначно. Но уже через пару лет картина навсегда вошла в список культовых и стала одной из самых выдающихся лент в истории кино.

Кадр дня: о чем условились Питт и Нортон на съемках "Бойцовского клуба"
Фото: Кадр из фильма "Бойцовский клуб"Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

На протяжении всего фильма герой Эдварда Нортона (рассказчик) сражается со своим альтер эго Тайлером Дерденом (Бред Питт) за право оставаться собой, иметь возможность контролировать собственное тело и не дать основной своей личности попросту исчезнуть.

Показать эту борьбу необходимо было визуально. По задумке режиссера, зрители должны видеть и понимать, как "подпитывается" от рассказчика и становится все сильнее Тайлер, в то время, как герой Нортона, напротив, слабеет.

Чтобы наглядно продемонстрировать эти перемены во внешности, Бред Питт и Эдвард Нортон придумали весьма интересный ход. Все время, пока снимался фильм, Нортон соблюдал жесткую диету и практически не появлялся на солнце. Питт же активно наращивал мышечную массу и посещал солярий. Поскольку все сцены "Бойцовского клуба" снимались в хронологическом порядке, рассказчик от эпизода к эпизоду действительно выглядит все более слабым и вялым, а Тайлер Дерден становится сильнее и привлекательнее.

Кстати:

Главные роли в "Бойцовском клубе" могли сыграть совершенно другие актеры. Роль Тайлера Дердена, например, продюсеры хотели отдать Расселу Кроу, рассказчика могли сыграть Мэтт Деймон или Шон Пенн, а роль Марлы Зингер предлагали исполнить Риз Уизерспун (актриса посчитала героиню слишком мрачной) и Саре Мишель Геллар (но у нее были другие съемки, которые она не могла прерывать).

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