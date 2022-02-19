Фильмы, в которых предсказывали, каким будет 2022 год

Когда-то режиссеры этих фильмов пытались воплотить на большом экране свои мечты и прогнозы, касающиеся будущего. Теперь “Рамблер” расскажет, сильно ли заблуждались создатели этих картин.

Фото: Кадр из фильма "Судная ночь" Кадр из фильма "Судная ночь"

“Зеленый сойлент”, 1973

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Сюжет этого фильма основан на книге Гарри Гаррисона “Подвиньтесь! Подвиньтесь!”. В нем рассказывается о том, как в 2022 году планета оказалась на грани катастрофы: нехватка ресурсов, перенаселение и экологические проблемы ввели Землю в состояние затяжного кризиса. Люди питаются особым продуктом – высококалорийным рационом под названием “сойлент”, сделанным, по заверениям маркетологов, из океанического планктона. Вот только действительно ли из него производится уникальный товар? Это предстоит выяснить главным героям фильма.

Кадр из фильма “Зеленый сойлент”

“Судная ночь”, 2013

Действие первого фильма франшизы происходит как раз в 2022 году. Сюжет рассказывает о “гениальном” решении, придуманном кучкой политической элиты. Они предлагают дать волю американцам ровно на одну ночь сделать все, что им захочется – убить соседа или несносного босса, ограбить магазин, поджечь ненавистный офис или машину какого-нибудь богача. Согласно задумке, такая возможность возобновляет процесс естественного отбора, который замедлился с развитием цивилизации.

“Бегущий во времени”, 1993

В 2022 году, по задумке сценаристов картины, на Земле начинается инопланетное вторжение. Те, кто может, покидают планету на космических кораблях, ведь исправить то, что уже случилось, невозможно. Астронавту Майклу Райнору (Марк Хэмилл) приходит в голову идея: если нельзя поправить будущее в настоящем моменте, может быть, подобное возможно в прошлом? Герой попадает в завихрение темпорального поля и оказывается в 1992 году. Найдет ли Майкл человека, который запустил смертельную цепочку событий в будущем?

Кадр из фильма "Бегущий во времени"

“Война будущего”, 2021

Фильм Криса МакКея привязан к реальному событию, которое состоится во второй половине 2022 года – чемпионату мира по футболу. По сюжету, в декабре на катарском поле высадится десант из будущего. Их цель – предупредить землян о том, что в 2052 году на Землю нападут инопланетяне и попросить о помощи. Вот только отправляясь на войну будущего, далеко не каждый вернется домой к привычной жизни…

Кадр из фильма “Война будущего”

“Гостья из космоса”, 1993

Действие происходит в 2022 году, когда четверо пожизненно заключенных отправляются на миссию в глубокий космос вместе, чтобы спасти экипаж корабля, на котором произошло ЧП. Филантропией здесь и не пахнет. Как и в “Отряде самоубийц”, если осужденные выполнят задание, их приговор будет смягчен.

Находясь на корабле, осужденные попадают в мир виртуальной реальности, где они могут воплотить в жизнь свои сексуальные фантазии с любой женщиной на выбор. Однако в нем появляется Ариэль – девушка, способная уничтожить каждую виртуальную соперницу и соблазнить каждого из мужчин. Она ловко манипулирует ими, стравливая их друг с другом.