Премьера «Бэтмена» испугала Роберта Паттинсона

Британский актер Роберт Паттинсон признался на шоу Джимми Киммела, что переживал перед выпуском фильма режиссера Мэтта Ривза «Бэтмен». Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live!

«Я был в абсолютном ужасе. Я давно так не боялся выпускать фильм», — заявил 35-летний исполнитель роли. Паттинсон добавил, что его окружение пыталось утешить его, говоря, что даже в этом случае он станет частью грандиозного проекта. Однако, сам актер не хотел бы, чтобы его запомнили как худшего Бэтмена в истории, если картина провалится.