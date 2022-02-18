Премьера «Бэтмена» испугала Роберта Паттинсона

Британский актер Роберт Паттинсон признался на шоу Джимми Киммела, что переживал перед выпуском фильма режиссера Мэтта Ривза «Бэтмен». Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live!
«Я был в абсолютном ужасе. Я давно так не боялся выпускать фильм», — заявил 35-летний исполнитель роли. Паттинсон добавил, что его окружение пыталось утешить его, говоря, что даже в этом случае он станет частью грандиозного проекта. Однако, сам актер не хотел бы, чтобы его запомнили как худшего Бэтмена в истории, если картина провалится.
Паттинсон отметил, что посмотрел фильм ранее на этой неделе вместе со своей девушкой моделью и актрисой Сьюки Уотерхаус. По его словам, именно реакция подруги заставила его пересмотреть свое отношение к премьере. По его словам, Уотерхаус обычно не любит смотреть фильмы про супергероев, однако во время просмотра ее внимание было полностью приковано к картине, а после этого она даже расплакалась.