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52 минуты назад

Норвежские фильмы, которые нужно посмотреть хоть раз в жизни

Катерина Саломе

Порой на пути к мечте возникают разные препятствия. Именно это случилось с героиней фильма из новой подборки «Рамблера».

Норвежские фильмы, которые нужно посмотреть хоть раз в жизни
Фото: Кадр из фильма «12-й человек»Кадр из фильма «12-й человек»

«Десять жизней кота Титаника» (2007)

Кадр из фильма «Десять жизней кота Титаника»

В подарок на свой 12-й день рождения Лив получает билет в морской круиз. Об этом путешествии она мечтала очень давно. Но внезапно в жизни девочки начинают происходить странные события. Лив с другом неожиданно находят в подвале потайную комнату. В доме неизвестно откуда появляется черный кот и неизвестно куда исчезает. У Лив начинаются какие-то странные видения. Постепенно девочка догадывается, что кто-то ей пытается рассказать о катастрофе на море, которая произошла сто лет назад. Но единственный, кто верит рассказам Лив — ее друг.

«Довольно добрый человек» (2010)

Кадр из фильма «Довольно добрый человек»

Десять лет назад, тогда еще молодой парень Ульрик, убивает любовника своей жены. За это преступление он получает десять лет колонии, и вот теперь снова оказывается на свободе. После десяти лет, проведенных за решеткой, вернуться к обычной жизни не так-то просто. Сын мужчины, который был еще ребенком, когда его отец отправился в тюрьму, вырос и обзавелся семьей. Лучший друг теперь занимается грязными делишками и подбивает только что освободившегося Ульрика присоединиться к нему. Да еще и сразу три женщины начинают проявлять к вышедшему на волю мужчине интерес.

«12-й человек» (2017)

Кадр из фильма «12-й человек»

Действия фильма происходят во время Второй мировой войны. Британцы обучают норвежских солдат для выполнения очень важной диверсионной миссии. Их задача — саботировать фашистские аэродромы и вывести из строя установки. В спецотряд входят двенадцать человек, среди которых оказывается простой парень Ян Болсруд. Они приступают к выполнению миссии, но практически сразу терпят неудачу. Выжить удается только Яну, но радоваться этому ему не приходится, поскольку по его следу идут сотрудники гестапо. Впереди его ждет очень долгий путь к шведской границе, а также постоянная борьба за выживание в суровых условиях этих мест.

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