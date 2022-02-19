Даня Милохин выпустил песню о расставании

"кис-кис" - "Отчим" Российская панк-рок-группа "кис-кис" выпустила первый сингл с грядущей пластинки, релиз которой запланирован на март 2022 года. В представленном треке поется об очередном возлюбленном матери - героиня надеется, что он будет "круче, чем тот алкоголик", "станет лучшим [отчимом]", а сама мама "с ним будет счастлива". Последний на данный момент лонгплей девушек - "Пир во время чумы" - вышел в 2020 году. В 2021-м "кис-кис" выпустили макси-сингл "Клетка". Грядущую пластинку они называют "реально крутым альбомом". Даня Милохин - "Без капли мысли" "Без капли мысли" - первый сингл молодого тиктокера в 2022 году. Новый трек Дани - лиричная баллада, повествующая о расставании с той, "с кем никак нельзя". В сети уже предположили, что композиция посвящена партнерше блогера по шоу "Ледниковый период" - фигуристке Евгении Медведевой. Оливер Три - "Swing & a Miss" Американский певец Оливер Три представил долгожданный альбом "Cowboy Tears". Туда, в частности, вошел трек "Swing & a Miss" - в нем исполнитель призывает не тратить время на мнения окружающих, а думать своей головой. Также Три выпустил клип к песне, где у него умирает пожилая невеста. Новая пластинка артиста состоит из 13 композиций, вдохновленных лоу-фай-эстетикой. Это первый релиз американца с 2021 года, когда вышел их с Little Big EP "Welcome To The Internet". Niletto и May Wave$ - "Она Спит" Хип-хоп-исполнитель Данил Прытков (Niletto) выпустил экспериментальный (по его же собственным словам) альбом "Криолит". В пластинку вошли 11 треков, включая фит с бывшим протеже Оксимирона May Wave$. "Драматургия любви в первую очередь. Творческое испытание временем. Жизнь в Екатеринбурге. Любовь к родным. Самое главное вдохновение - желание помузицировать для себя и сказать все как есть в уютной для меня форме, в музыке," - охарактеризовал свой релиз исполнитель. Foals - "2am" "2am" - первый сингл с грядущего альбома "Life is yours", который британская инди-рок-группа Foals обещает выпустить уже этим летом. Клип к песне срежиссировала украинка Таня Муиньо, работавшая с Lil Nas X и Карди Би. Юлианна Караулова и Natan - "Спичка" Певица Юлианна Караулова и воспитанник лейбла Black Star Натан Миров (Natan) представили лиричный фит "Спичка". Поклонникам артистов дуэт понравился - они особо отметили аранжировку, а также похвалили Караулову за "женственный и чувственный образ". Ани Лорак и Артем Качер - "Материк" Ани Лорак и Артем Качер записали совместную песню "Материк" - и выпустили к ней клип. В ролике музыканты поют на фоне луны, а также танцуют в огненном пламени. "Иногда бывает сложно разобраться в чувствах… Как вы понимаете, что любовь превратилась в привычку?" - спросила Лорак и подписчиков, представляя им новый трек.