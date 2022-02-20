Вышедшая в 2004 году историко-приключенческая драма «Троя» покорила весь мир. Снятая по мотивам поэмы Гомера «Илиада» кинолента переносит зрителей во времена древней Греции. Неудивительно, что во время съемок был допущен ряд исторических ошибок и не только. «Рамблер» раскроет киноляпы «Трои», которые не сразу бросаются в глаза.

Фото: Кадр из фильма «Троя» Кадр из фильма «Троя»

Конь-хамелеон

Когда Ахиллес отправился на бой с Гектором, убившим его младшего брата Патрокла, в его колеснице было два вороных коня. Но уже после окончания схватки, когда он привязал тело поверженного принца Трои, один конь стал коричневым. И только по прибытии к берегу оба коня снова становятся черными.

Царская броня

На протяжении всего фильма качество брони воителей было на высшем уровне. Она идеально подходила по размеру и аккуратно сидела по фигуре. Вот только странно, что облачены в нее были все, включая обычных воинов, ведь такую броню делали только начальникам, графам, королям и прочим власть имущим. Обычные воины носили, что придется.

Заморские животные

Во время сцены, где показывали троянский рынок, на переднем фоне можно приметить лам. Вот только родом они из Северной Америки, которую Христофор Колумб открыл лишь в 1492 году. А события, происходящие в фильме, датированы XIV веком до нашей эры.

Продвинутое оружие