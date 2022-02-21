Кадр дня: случайная сцена с Дастином Хоффманом

Сценарий фильма "Отпуск по обмену" был написан специально под Кейт Уинслет, Джуда Лоу, Кэмерон Диаз и Джека Блэка. Но поклонники картины наверняка помнят появление в одной из сцен еще одного знаменитого актера — Дастина Хоффмана. Звезда множества фильмов оказался занят всего лишь в крохотном эпизоде. Как же это произошло?

Фото: Кадр из фильма "Отпуск по обмену" Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

На самом деле появление Дастина Хоффмана в фильме запланировано не было. В кадр он попал практически случайно. Актер проходил мимо магазина видеопроката, где снималась сцена, в которой Майлз знакомит Айрис с музыкой из популярных фильмов, показывая ей диски и напевая мелодии. Хоффман был знаком с режиссером картины и решил зайти поздороваться. В результате в "Отпуске по обмену" появился эпизод, где актер сыграл случайного посетителя видеопроката, прислушивающегося к разговору главных героев.

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