На Украине заявили о возможном отстранении от "Евровидения"

Алина Паш отказалась представлять Украину на "Евровидении" Украинская певица Алина Паш, которая победила в отборочном этапе "Евровидения-2022" с песней "Тіні забутих предків" ("Тени забытых предков"), сняла свою кандидатуру из-за посещения Крыма. Согласно законодательству Украины, въезд на территорию полуострова со стороны России является нарушением закона, - выяснилось, что пограничные службы не выдавали Паш документ о законном пересечении границы. В итоге представлять Украину на "Евровидении" предложили рэп-группе Kalush Orchestra, занявшей второе место в нацотборе. Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Николай Чернотицкий не исключил, что после скандала страну могут отстранить от участия в песенном конкурсе. Канье Уэст оставил новую избранницу ради Ким Кардашьян Рэпер Канье Уэст (он же Йе) неоднократно заявлял о намерении вернуть свою бывшую жену Ким Кардашьян, с которой в данный момент переживает бракоразводный процесс. На этой неделе исполнитель "объявил войну" ее новому возлюбленному Питу Дэвидсону, опубликовав ряд оскорбительных постов в Instagram. Затем он пообещал "надрать задницу" комику в треке "My Life Was Never Easy" и даже распустил слух о том, что Дэвидсон болен СПИДом. После очередного публичного признания в чувствах экс-супруге в День святого Валентина, его новая избранница, актриса Джулия Фокс, разорвала отношения с музыкантом. Позднее рэпер стер все публикации. Знаменитости поддержали фигуристку Валиеву 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева оказалась в центре допингового скандала. После победы в командном турнире эксперты обнаружили в крови девушки запрещенное вещество триметазидин. При этом, по данным лаборатории WADA, допинг-проба, взятая после 25 декабря 2021 года, была отрицательной, и об обнаружении препарата было объявлено только 8 февраля, на следующий день после окончания соревнований. Валиевой разрешили принять участие в произвольной программе, однако церемония награждения по одиночному фигурному катанию была бы отменена, если бы девушка заняла одно из призовых мест. В итоге спортсменка заняла четвертое место. Ситуация с Валиевой вызвала бурную реакцию не только среди болельщиков и спортсменов. Ее также поддержали российские знаменитости - певица Валерия, телеведущая Ольга Бузова, актер Дмитрий Дюжев. Выступлением россиянки был очарован американский актер Алек Болдуин. "Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом наблюдать, как спортсмены (и артисты) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Живопись", - написал Болдуин в своем Instagram. Актера Валерия Николаева госпитализировали в психбольницу 56-летнего актера Валерия Николаева госпитализировали в одну из московских психиатрических клиник. В спецприемнике, куда артист попал за вождение в нетрезвом виде, он сразу же вступил в конфликт с сокамерниками и заявил, что его облили кипятком. После инцидента Николаев написал заявление в полицию, утверждая, что у него повреждены 40% тела. Однако медики это не подтвердили, и актера перевели в медучреждение. По словам телеведущей Дарьи Златопольской, которая работала вместе с ним на съемках шоу "Танцы со звездами", актер вел себя вызывающе, конфликтовал и срывал репетиции. Ранее с похожим заявлением выступила артистка Эвелина Бледанс, подтвердившая, что не раз сталкивалась с его неподобающим поведением на съемках. Тем не менее обе женщины пожелали Николаеву скорейшего выздоровления. Карен Шахназаров отозвал иск к дочери из-за квартиры Режиссер Карен Шахназаров подал, а затем отозвал судебный иск против 36-летней дочери Анны, рожденной во втором браке от Елены Сетунской (Алены Зандер). Предметом спора стала 86-метровая квартира на Патриарших прудах, за которую он платил налоги и коммунальные платежи, в то время как фактически там проживала его дочь. При этом до конца нулевых годов она находилась в США, а позже переехала на постоянное жилье в Москву, но ни разу не виделась с родным отцом. В итоге вопрос удалось урегулировать лично после отказа режиссера от исковых требований. Игорь Крутой с семьей покинул Россию после судебного скандала В начале февраля наследники покойного олигарха Олега Бурлакова обвинили композитора Игоря Крутого и его жену в присвоении имущества. Обратившись в суд Флориды в 2021 году, они потребовали вернуть дорогие апартаменты в Майами-Бич стоимостью $7,5 млн. По словам наследников, семейство Крутых якобы должно было передать истцам права на объект, однако сделка с доверенным лицом Бурлакова не состоялась из-за обнаруженных в документах ошибок. Правда, как уверяют дочери Бурлакова, деньги Крутые все-таки получили, в связи с чем они посчитали, что ошибки были допущены намеренно. Игорь Крутой и его жена Ольга опровергли причастность к этому делу. "Наши имена в деле фигурируют, потому что мы были хозяевами этой квартиры. Никакого отношения к этому мы не имеем, и я больше никак не могу это прокомментировать", — сказала жена артиста. После обвинений композитор с семьей отправился на отдых в Мерано. "Потому что в последнее время количество грязи в желтой прессе, заказных статей в безымянных Telegram-каналах в мой адрес зашкаливает. Но, как говорит Алла Пугачева, "танки грязи не боятся", - написал Крутой в Instagram. Испорченную ветераном картину ученицы Малевича восстановили Поврежденную в екатеринбургском Ельцин Центре картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской восстановили. Стоимость страховки и реставрации составила 250 тыс. рублей. Ранее в арт-галерее центра охранник Александр Васильев, ветеран Афганской и первой чеченской войн, пририсовал изображенным на картине фигурам глаза ручкой, чернила которой попали в слой краски из-за того, что полотно не было защищено лаковым покрытием. По словам Васильева, компания подростков убедили его в том, что на выставке висят их работы, и попросили пририсовать одной из них глаза. По уголовной статье о вандализме ветерану может грозить штраф или даже арест, однако из-за контузии приговор может быть смягчен. Минкультуры приостановил проект по укреплению традиционных ценностей Руководители российских театров и режиссеры раскритиковали проект указа по "укреплению традиционных ценностей", сравнив его с цензурой. По мнению авторов текста указа, "насаждение чуждой российскому народу" системы ценностей необходимо остановить, иначе это причинит ущерб нравственному здоровью людей, приведет к аморальному образу жизни, насилию и вседозволенности, а также росту употребления алкоголя и наркотиков. В качестве одного из методов решения "проблемы" предлагается популяризировать традиционные ценности, в том числе в искусстве, — например, формируя государственный заказ на создание соответствующих им произведений В связи с критикой общественности Минкультуры приостановило обсуждение проекта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также признал, что документ нуждается в доработке. По его словам, данный вопрос будет обсуждаться на заседании совета по культуре, которое состоится в середине марта. Президент Сербии Вучич вручил Джонни Деппу медаль Голливудского актера Джонни Деппа наградили золотой медалью за выдающиеся заслуги в общественной и культурной деятельности. Награду ему вручил лично президент Сербии Александр Вучич. В благодарность Депп подарил главе государства плюшевую игрушку в виде птицы тупика, поскольку среди нескольких кинопроектов, связанных с Сербией, был мультсериал "Тупики". Вышел первый тизер сериала "Властелин колец" Киностудия Amazon опубликовала первый тизер сериала "Властелин колец: Кольца власти", снятого по мотивам вселенной Джона Толкина. В видеоролике можно увидеть эльфов Галадриэль и Элронда, а также орков и хоббитов, которые готовятся к сражению. Сюжет киносаги разворачивается за тысячу лет до событий "Хоббита" и "Властелина колец", когда были выкованы кольца Всевластия, а также вокруг войны против Темного Властелина Моргота - предшественника и учителя Саурона. Премьера "Колец власти" запланирована на 2 сентября 2022 года. В первом сезоне будет 8 серий, которые будут выходить поочередно раз в неделю на видеосервисе. На момент премьеры шоу станет одним из самых дорогих проектов в индустрии - только первый сезон обошелся в $465 млн. Для сравнения — финальная часть "Игры престолов" со всеми ее масштабными битвами и драконами стоила "всего" около $100 млн.