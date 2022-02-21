Что смотреть в кино с 23 февраля

Поклонников кино на этой неделе ждет подарок: премьеры фильмов состоятся 23 и 24 февраля. Наиболее значимые из них — в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Мистер Нокаут" Кадр из фильма "Мистер Нокаут"

"Мистер Нокаут"

Сюжет фильма основан на реальной истории советского боксера Валерия Попенченко, двукратного чемпиона Европы, шестикратного чемпиона СССР и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио. История становления легендарного, выдающегося боксера, начиная с суворовского училища в Ташкенте и службы курсантом-пограничником. Первые победы и неудачи, несмотря на которые он шел к поставленной цели.

"Игра теней"

Он был одним из лучших агентов ФБР, который никогда не задавал вопросов, просто исполняя свой долг. Но получив отказ на выход из игры ради своей внучки, готов перевернуть все с ног на голову и рассекретить самые опасные заговоры, касающиеся самого правительства.

"Лулу и Бриггс"

Морскому пехотинцу Бриггсу поручили доставить в Калифорнию служебную собаку по кличке Лулу. Поездка вдоль побережья обещала быть вполне спокойной, но в итоге все оказалось вовсе не так. Во время путешествия все перевернулось с ног на голову и стало уже непонятно, кто кого везет к пункту назначения: человек пса или вовсе наоборот.

"Сирано"

Умный, искусно владеющий словом и ничуть не хуже - шпагой, Сирано страстно влюблен в красавицу Роксану. Мечтая о любви прелестницы, он в то же время убежден, что изъяны внешности делают его недостойным ее любви. Признаться в своих чувствах Роксане он не отваживается. Но желая счастья даме сердца, решает помочь красавцу-ухажеру Роксаны, очаровать ее.

"Шкатулка дьявола: Пробуждение зла"