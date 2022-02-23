3 фильма о том, как живут люди с синдромом Аспергера

В кинематографе достаточно популярен образ гениальных одиночек, не желающих вливаться в социум. Но в мире есть достаточно большой процент людей, для которых одиночество – это не своеобразная “позиция”, а проклятье. Виной тому – синдром Аспергера, болезнь аутистического спектра, которая накладывает свой особенный отпечаток на модель поведения в обществе. Люди с этим синдромом испытывают трудности с социальной коммуникацией, распознаванием эмоционального фона в разговоре, мотивов других людей.

Фото: Кадр из фильма "Без ума от любви" Кадр из фильма "Без ума от любви"

О том, как живут люди с синдромом Аспергера, снято множество фильмов. Несколько из них – в подборке “Рамблера”.

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В космосе чувств не бывает (2010)

18-летний Симон – особенный юноша, жизнь которого не так проста, как кажется. У него синдром Аспергера, который проявляется в стремлении упорядочить и разложить по полочкам абсолютно все в своей жизни.

Кадр из фильма "В космосе чувств не бывает"

Но все перевернулось с ног на голову, когда его брата бросила девушка. Брат впал в уныние, а жизнь Симона потеряла всякую структуру, и он в ужасе. Теперь он хочет найти брату новую девушку и вернуть себе прежнюю спокойную жизнь.

Без ума от любви (2005)

История двух людей с тонкой душевной организацией и очень ранимой психикой.

Кадр из фильма "Без ума от любви"

У Дональда – ранимое сердце и полное отсутствие понимания, как взаимодействовать с другими людьми. Ведь на его жизни отложил отпечаток непростой недуг – синдром Аспергера.

Но все меняется, когда он встречает девушку по имени Изабель, не понаслышке знакомой с его проблемами.

Адам (2009)

Главный герой фильма, Адам, испытывает серьезные трудности в коммуникации, ему непросто дается общение и ему тяжело смотреть людям в глаза, ведь у него синдром Аспергера. Несмотря на возраст взрослого мужчины, он как ребенок, ему тяжело ориентироваться в этом мире. Впрочем, он не отчаивается и вместо шумных компаний предпочитает коротать вечера, посвящая их своему хобби.

Кадр из фильма "Адам"