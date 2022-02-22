Фильмы для тех, кто не стесняется черного юмора

Есть вещи, над которыми не принято смеяться. Но режиссеры умело обыгрывают драматические ситуации вроде похорон или убийств, что сдержать смех довольно трудно. "Рамблер" расскажет про пять фильмов для тех, кто не стесняется черного юмора.
Российскую комедию с высоким рейтингом относят к лучшим отечественным фильмам жанра. По сюжету, отец работает полицейским, но назвать его лучшим папой трудно. Даже родная дочь не знает, куда деться от незадачливого родителя. Андрея в принципе не любит никто, поэтому в один прекрасный день в его доме собирается банда мерзавцев и каждому есть за что отомстить главному герою.
Осборн Кокс – сотрудник ЦРУ, снятый с должности. Отставник мечтает изменить род деятельности и берется за написание мемуаров. В записях бывший агент выдает секретные данные. Затем по иронии судьбы рукопись оказывается в раздевалке спортзала, а потом и вовсе попадает в руки эксцентричного тренера Чеда. Ознакомившись с файлами, спортсмен понимает, что имеет дело с отличным материалом для шантажа.
В качестве наследства Оливеру достается прелестный бизнес, а именно – похоронное бюро. И вроде бы все в порядке, но в городе явно не хватает трупов, медицина на высоком уровне, люди живут долго и счастливо. Оливер понимает, что так дело не пойдет и решает исправить ситуацию.