Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
2 часа назад

Фильмы для тех, кто не стесняется черного юмора

Даша Краснова

Есть вещи, над которыми не принято смеяться. Но режиссеры умело обыгрывают драматические ситуации вроде похорон или убийств, что сдержать смех довольно трудно. "Рамблер" расскажет про пять фильмов для тех, кто не стесняется черного юмора.

Фильмы для тех, кто не стесняется черного юмора
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

"Папа, сдохни"

Российскую комедию с высоким рейтингом относят к лучшим отечественным фильмам жанра. По сюжету, отец работает полицейским, но назвать его лучшим папой трудно. Даже родная дочь не знает, куда деться от незадачливого родителя. Андрея в принципе не любит никто, поэтому в один прекрасный день в его доме собирается банда мерзавцев и каждому есть за что отомстить главному герою.

"После прочтения сжечь

Осборн Кокс – сотрудник ЦРУ, снятый с должности. Отставник мечтает изменить род деятельности и берется за написание мемуаров. В записях бывший агент выдает секретные данные. Затем по иронии судьбы рукопись оказывается в раздевалке спортзала, а потом и вовсе попадает в руки эксцентричного тренера Чеда. Ознакомившись с файлами, спортсмен понимает, что имеет дело с отличным материалом для шантажа.

"Свежезахороненные"

В качестве наследства Оливеру достается прелестный бизнес, а именно – похоронное бюро. И вроде бы все в порядке, но в городе явно не хватает трупов, медицина на высоком уровне, люди живут долго и счастливо. Оливер понимает, что так дело не пойдет и решает исправить ситуацию.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители