Знаменитый советский фильм "Джентльмены удачи" занимает 12-е по посещаемости место за всю историю советского кинематографа: в 1972 году картину посмотрели около 65 миллионов человек. В главных ролях уже трудно представить каких-то других актеров, а между тем, актерский состав изначально должен был быть совсем другим.

О том, кто будет играть Доцента и заведующего детским садом, вопроса не стояло: на роль сразу же был утвержден Евгений Леонов. А вот его компаньонов должны были сыграть Ролан Быков, Андрей Миронов, Юрий Никулин и Савелий Крамаров. Однако Миронов, Быков и Никулин от ролей отказались по разным причинам: кто-то был занят в других проектах, кому-то сценарий не слишком приглянулся.

Пробы Савелия Крамарова оказались неудачными, вопрос о его участии в фильме встал ребром. Но Георгий Данелия, которому уже приходилось ранее работать с актером, сумел убедить начальство, что Крамаров идеально подходит на роль Косого. Так и вышло, актер безупречно справился с ролью.

Пробы на роль Хмыря проходил Лев Дуров, но в итоге Георгий Вицин оказался более убедителен в этом образе и получил роль.