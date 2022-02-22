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41 минуту назад

Кадр дня: кто должен был сыграть роли "джентльменов удачи"

Мария Кимакович

Знаменитый советский фильм "Джентльмены удачи" занимает 12-е по посещаемости место за всю историю советского кинематографа: в 1972 году картину посмотрели около 65 миллионов человек. В главных ролях уже трудно представить каких-то других актеров, а между тем, актерский состав изначально должен был быть совсем другим.

О том, кто будет играть Доцента и заведующего детским садом, вопроса не стояло: на роль сразу же был утвержден Евгений Леонов. А вот его компаньонов должны были сыграть Ролан Быков, Андрей Миронов, Юрий Никулин и Савелий Крамаров. Однако Миронов, Быков и Никулин от ролей отказались по разным причинам: кто-то был занят в других проектах, кому-то сценарий не слишком приглянулся.

Пробы Савелия Крамарова оказались неудачными, вопрос о его участии в фильме встал ребром. Но Георгий Данелия, которому уже приходилось ранее работать с актером, сумел убедить начальство, что Крамаров идеально подходит на роль Косого. Так и вышло, актер безупречно справился с ролью.

Пробы на роль Хмыря проходил Лев Дуров, но в итоге Георгий Вицин оказался более убедителен в этом образе и получил роль.

Дольше всего искали актера на роль Василия Алибабаевича. Раднэр Муратов, сыгравший эту роль в итоге, первоначально был приглашен лишь в эпизод: ему предстояло воплотить на экране образ начальника тюрьмы. Но когда съемки уже необходимо было начинать, а актер на роль все еще не был найден, решили попробовать Муратова. И все сложилось.

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