Фильмы, которые помогут выйти из френдзоны

Иногда дружба может стать препятствием для любви. «Рамблер» собрал картины, которые подскажут, что делать.

Фото: Кадр из фильма «Дружба и никакого секса?» Кадр из фильма «Дружба и никакого секса?»

«Дружба и никакого секса?»

Видео дня

Уоллес (Дэниэл Рэдклиф) бросил медицинский университет после измены девушки. Он пишет инструкции к компьютерным программам и терпеть не может свою работу. На вечеринке парень встречает двоюродную сестру своего друга художницу Шантри (Зои Казан). Они взаимно интересуются друг другом, но Уоллес не делает попыток сблизиться, так как знает, что у нее уже есть парень. Однако неожиданно они вновь сталкиваются в кинотеатре и все-таки начинают общаться. А так как они друзья, то их беседы со временем становятся все более искренними и откровенными.

«Просто друзья»

Крис (Райан Рейнольдс) с школьных лет влюблен в красотку Джейми (Эми Смарт), однако неловкое признание на выпускном вечере оборачивается фиаско. Ведь Джейми считает неуклюжего полного парня только лучшим другом. Через десять лет похудевший и добившийся успеха музыкальный продюсер Крис в компании взбалмошной звезды случайно оказывается в родном Нью-Джерси в канун Рождества. Там он вновь встречает Джейми и решает опять попытать удачи.

«Один день»

Декстер (Джим Стёрджес) и Эмма (Энн Хэтэуэй) познакомились на выпуском вечере в университете. Они явно понравились друг другу, но в последний момент решили остаться друзьями. С тех пор каждый год они встречаются 15 июля, хотя у каждого своя личная жизнь и профессиональные заботы. Им понадобится много лет, прежде чем они поймут, как много для них значил один день.

«Больше, чем любовь»

Оливер (Эштон Кутчер) и Эмили (Аманда Пит) встретились во время полета из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Оба сначала не придают значения этому знакомству, но постепенно становятся друзьями. На протяжении семи лет они наблюдают за романтическими неудачами друг друга, но далеко не сразу осознают, что должны быть вместе.

«Нечто замечательное»

Молодежный хит восьмидесятых. Художник Кит (Эрик Штольц) влюблен в самую популярную девушку школы Аманду (Лиа Томпсон). Но она встречается с местным плейбоем. Его лучшая подруга дерзкая барабанщица Уоттс (Мэри Стюарт Мастерсон) помогает Киту привлечь внимание красотки, хотя и сама без ума от него. Так как собственная семья не интересуется ее жизнью, Кит для нее самый близкий человек, для которого она готова сделать все.

«Когда Гарри встретил Салли»

Классика американского ромкома. При первой встрече Гарри (Билли Кристал) признается Салли (Мег Райан), что она ему понравилась, однако Салли предлагает только дружбу. Но Гарри не верит в дружбу между мужчиной и женщиной. Через пять лет у обоих уже есть спутники жизни, но Гарри и Салли все еще осторожничают. И только еще через пять лет они на самом деле станут друзьями, а через два года поймут то, что давно очевидно всем вокруг.

«Секс по дружбе»