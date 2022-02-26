Через пот и слезы: фильмы про большой спорт

Ничто так не закаляет силу духа, как спорт. В большом спорте царят нешуточные страсти и мощные конфликты, поэтому фильмы о спортсменах пользуются большой популярностью. "Рамблер" расскажет про некоторые из них.
Ларе всего пятнадцать лет и она мечтает стать балериной. Несмотря на образ юных танцовщиц, спорт предстает перед ней во всей жестокости. Но еще больше она мечтает изменить свое тело и увидеть однажды себя такой, какой чувствует – девочкой, а не мальчиком. Ей помогает отец, ее внимательно слушает психолог, но этой поддержки недостаточно. Это фильм-опыт, и большая его часть основана на переживаниях главной героини.
Серфинг — спорт королей. Не каждый сможет справиться с огромными волнами у побережья Калифорнии, которые достигают 25 метров в высоту. Хессон не раз покорял стихию, но не раскрыл своего секрета никому. Он дал обещание любимой женщине — больше не рисковать жизнью. Но смелость юного Джея подкупила Хессона. Поэтому они отправляются покорять волны вместе, но смогут ли?
Марине Гордеевой 40 лет и кажется, что ее жизнь разрушена. За плечами несчастливый брак, работа, которая не приносит удовольствия, и отсутствие перспектив. Неожиданно она открывает для себя фридайвинг, где и открывает свой врожденный талант. Чтобы победить, нужено задержать дыхание и погрузиться в подводный мир, продержавшись как можно больше наедине с давлением, темнотой и своими собственными страхами.