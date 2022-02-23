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12 минут назад

Пять фильмов с мужским характером

Kinobugle.ru

Для каждого человека мужественность проявляется по-разному. Для кого-то — это черты характера, для кого-то — поступки, а для кого-то -накаченное тело, от которого веет тестостероном. Все эти качества можно найти в подборке разных фильмов о настоящих мужчинах от kinobugle.ru.

Пять фильмов с мужским характером
Фото: Кадр из фильма "По соображениям совести"Кадр из фильма "По соображениям совести"

«Экипаж» (1979)

Кадр из фильма

Первый советский блокбастер и сейчас смотрится достаточно неплохо. По современным меркам здесь нет красочных спецэффектов, но саспенс, напряжение и отличный сюжет затмевают все.

Экипаж самолета после проблемного взлета понимает, что воздушное судно получило большие повреждения, из-за которых посадка невозможна. Пока самолет в воздухе, нужно найти выход. Обычные люди, профессионалы своего дела, должны проявить колоссальное мужество и смелость, чтобы благополучно вернуть на землю пассажиров, экипаж и себя.

Не путать с куда более слабым ремейком Николая Лебедева 2006 года с Данилой Козловским и Владимиром Машковым.

«Штурм белого дома» (2013)

Кадр из фильма

Своеобразная итерация «Крепкого орешка». Это представитель редкого жанра развлекательного политического триллера, насыщенного первоклассным экшеном и достаточно неплохим сюжетом.

Группа вооруженных людей нападает на Белый дом и пытается захватить президента США. У них не получается, так как в здании по счастливой случайности оказывается военнослужащий, который привел дочь на экскурсию. По иронии судьбы, в этот же день ему не дали работу в охране главы государства. Президент страны здесь показан живым человеком, который не прячется от проблем в бункере, а собственными руками на передовой готов защищать свою страну и ее граждан.

«300 спартанцев» (2007)

Кадр из фильма

От кубиков пресса будет просто рябить в глазах. Классика современного кинематографа, которую пытались повторить, которой пытались подражать, и на которую снимали пародии.

300 накаченных, обученных, бесстрашных воинов, играя мышцами сражаются с врагами. Отличная картинка от визионера Зака Снайдера, с прекрасными боевыми сценами. Кто видел, может освежить, кто еще не видел – обязательно к просмотру.

«По соображениям совести» (2016)

Кадр из фильма

Какую пользу может принести на войне человек, который по собственным убеждениям принципиально отказывается брать оружие, а в субботу ему необходим выходной, так как это священный день? Будут ли такого уважать сослуживцы? Как ему вообще проявить мужество? Способен ли он не сломаться в суровой армейской военной действительности?

Режиссер Мэл Гибсон и исполнитель главной роли Эндрю Гарфилд уверенно отвечают на этот вопрос.

«Рейд» (2011)

Кадр из фильма

Группа спецназа входит в здание, которое контролирует безжалостный главарь преступного синдиката. Цель — на самом верху, и подъем не будет легкой прогулкой. Суровые мужские разборки с кровью и потом. Толпа на толпу, один на один. Око за око, глаз за глаз. Безостановочное суровое рубилово для любителей ярких перестрелок и боев.

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