Что означает слово "УЩАЦ" в советских фильмах

Во многих советских фильмах внимательные зрители наверняка замечали написанное на стенах странное слово "УШАЦ". Появилось оно не просто так. Что означает это слово и для чего появляется в кадре некоторых картина, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Афоня" Кадр из фильма "Афоня"

Этот своеобразный кинематографический мем появился на свет благодаря знаменитому сценаристу и художнику Михаилу Ушацу. Будучи студентом МАрхИ, Михаил отличался привычкой подписывать свои вещи.

Однажды Ушац, перед занятием по рисунку пометил своей фамилией стоящий удобнее всего для рисования с натуры мольберт. Но его сокурсники заметили это и забавы ради нацарапали фамилию “Ушац” и на всех остальных мольбертах.

На этом студенты не остановились. Слово “УШАЦ” стало появляться в институте повсеместно: на стенах, стульях, партах в аудиториях, шторах на окнах, ложках в столовых, книгах и других предметах. А вскоре с легкой руки студентов МАрхИ “УШАЦ” ушло в народ. Надпись стала появляться на вещах не только в стенах института. А следом эта фамилия начала появляться и в кино.

В кинематографе фамилию Михаила Ушаца увековечил Георгий Данелия. Режиссер тоже был выпускником МАрхИ и, конечно, был в курсе истории с “фамильным мемом”. Став режиссером, он вспомнил о старой студенческой шутке, так во многих его фильмах (например, “Мимино”, “Афоня”, “Не горюй” и др.) в кадрах мелькает нацарапанное на стенах слово “УШАЦ”.

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