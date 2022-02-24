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3 часа назад

Кадр дня: как снимали финальную сцену из «Шоу Трумана»

Напомним сюжет: главный герой картины Труман Бербанк понимает, что живет в фальшивом мире, и ему не с первой попытки, но удается обрести свободу. Легендарная сцена — герой Джима Керри взбирается по лестнице и выходит в темную дверь, пожелав зрителям на прощание «доброго дня, доброго вечера и доброй ночи». Но первоначальный замысел трагикомедии был намного мрачнее: в ней житель «ненастоящего» Нью-Йорка не спасался от пластмассового мира, а сходил с ума от паранойи. Австралийский режиссер Питер Уир, взявшись за сценарий, превратил его в радужную антиутопию. По задумке Уира, главный герой жил не в мрачном мегаполисе, а в идеальном городке будто с открытки 50-х годов. Продюсеры даже нашли подходящее место для съемок — прибрежный город Сисайд во Флориде, спроектированный в концепции «нового урбанизма». Отполированные одинаковые белые дома, цветущие грядки и мирно прогуливающиеся по улочками пенсионеры — место было настолько идеальным, что художники обошлись минимумом компьютерной графики. Например, графика пригодилась в финальной сцене, где Труман Бербанк взбирается по «небу» в поисках освобождения.

Кадр дня: как снимали финальную сцену из «Шоу Трумана»
Фото: Кадр из фильма «Шоу Трумана»Кадр из фильма «Шоу Трумана»

«Небо» в кадре — это обыкновенный синий (в этом случае — голубой) задний фон, которые используют для съемок боевиков или фантастики. С помощью графики на «задник» добавили облака, на текстуру глади воды на полу — отражение неба. А вот другие детали декорации, вроде лестницы и двери, — обыкновенная деревянно-металлическая конструкция, которую возводили плотники и реквизиторы.

Кадр из фильма «Шоу Трумана»

Ранее «Рамблер» показывал, кто должен был сыграть роли «джентльменов удачи».

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