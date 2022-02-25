Впервые частоту киносъемки осознанно выбрали родоначальники кинематографа — братья Люмьер. Она тогда составляла 16 кадров в секунду.
Блогер @bomovf объяснил, почему сегодня в кино именно 24 кадра в секунду. Соответствующим видео он поделился в своем TicTok-аккаунте.
По его словам, частота в 24 кадра в секунду экспериментально показала себя как идеальный баланс между естественностью изображения и движений на нем и расходом пленки.
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