Впервые частоту киносъемки осознанно выбрали родоначальники кинематографа — братья Люмьер. Она тогда составляла 16 кадров в секунду.

Блогер @bomovf объяснил, почему сегодня в кино именно 24 кадра в секунду. Соответствующим видео он поделился в своем TicTok-аккаунте.

По его словам, частота в 24 кадра в секунду экспериментально показала себя как идеальный баланс между естественностью изображения и движений на нем и расходом пленки.