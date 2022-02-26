3 отличных фильма с Томом Харди в главной роли

Том Харди — очаровательный британец, разноплановый актер, продсер, сценарист. К своим 44 годам он сыграл множество очень непохожих друг на друга персонажей. В материале "Рамблера" — три фильма в Томом Харди, которые можно смотреть, не задумываясь.

Фото: Кадр из фильма "Воин" Кадр из фильма "Воин"

Веном (2018)

Том Харди в неожиданном образе обаятельного суперзлодея из вселенной Marvel.

Кадр из фильма "Веном"

Это история о настойчивом журналисте Эдди Броке, который впадает в депрессию, потеряв в один момент и девушку, и работу. Но однажды в него вселяется симбиот, наделяющий Брока суперспособностями. Только проблема в том, что Веном - совсем недружелюбное существо, а нечто, жаждущее кровавой бойни. Броку придется найти подход к Веному, так как им ничто не остается, как сосуществовать в одном теле.

Воин (2011)

Томми Конлон - молодой перспективный боец, который возвращается домой после долгого отсутствия. Там его ждет отец-алкоголик, а в прошлом талантливый боксер, которого, впрочем, Конлон просит стать его наставником и тренером, чтобы подготовиться к участию в большом турнире.

Кадр из фильма "Воин"

Главное условие - не ворошить прошлое, но правила существуют, для того, чтобы их нарушать.

Самый пьяный округ в мире (2012)

Прекрасная экранизация романа Мэтта Бондуранта "Самое мокрое место в мире" (The Wettest County in the World: A Novel Based on a True Story, 2008). Свою книгу Бондурант написал, основываясь на подлинной истории своего деда.

Кадр из фильма "Самый пьяный округ в мире"

Времена сухого закона и Великой депрессии. В центре событий - мужчины семьи Бондурант: братья Джек, Говард и Форрест, которые промышляют бутлегерством.

Герой Тома Хардин, Форрест, парень с суровым и молчаливым нравом. Он немногословен, но и за словом в карман не полезет.