Фильмы для тех, кого уже ничем не удивить

Андроиды-захватчики, причудливый художник и робототехник – они главные герои фильмов новой подборки "Рамблера".
В 2045 году искусственный интеллект внедрился повсюду. В одном из тихих жилых городских районов четыре домашних робота запирают дома своих хозяев, чтобы спасти их. Дело в том, что за пределами дома андроиды последнего поколения Йоникс пытаются захватить власть. Вместе оказываются запертыми смешанная семья, назойливая соседка и ее предприимчивый секс-робот. Теперь ранее чужие люди вынуждены мириться друг с другом в атмосфере нарастающей истерики.
Для Земли наступили самые сложные времена за всю историю планеты. Постапокалипсис уничтожил все человечество. Робототехник Финч остался последним выжившим. У мужчины есть пес, за которого он очень беспокоится. Ведь кто-то должен ухаживать за ним, после смерти Финча. Поэтому мужчина конструирует робота и отправляется в возможно последнее путешествие в своей жизни. Финч обучает робота всему, что знает сам.
Биографическая драма об эксцентричном художнике. Британский аристократ Луис Уэйн пишет причудливые картины, где главные герои – антропоморфные кошки. Пережив болезненную утрату, художник все больше погружается в свои выдуманные миры, которые постепенно заменяют ему реальность.