Фильмы для тех, кого уже ничем не удивить

Андроиды-захватчики, причудливый художник и робототехник – они главные герои фильмов новой подборки "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Большой баг" Кадр из фильма "Большой баг"

"Большой баг" (2022)

В 2045 году искусственный интеллект внедрился повсюду. В одном из тихих жилых городских районов четыре домашних робота запирают дома своих хозяев, чтобы спасти их. Дело в том, что за пределами дома андроиды последнего поколения Йоникс пытаются захватить власть. Вместе оказываются запертыми смешанная семья, назойливая соседка и ее предприимчивый секс-робот. Теперь ранее чужие люди вынуждены мириться друг с другом в атмосфере нарастающей истерики.

"Финч" (2021)

Кадр из фильма "Финч"

Для Земли наступили самые сложные времена за всю историю планеты. Постапокалипсис уничтожил все человечество. Робототехник Финч остался последним выжившим. У мужчины есть пес, за которого он очень беспокоится. Ведь кто-то должен ухаживать за ним, после смерти Финча. Поэтому мужчина конструирует робота и отправляется в возможно последнее путешествие в своей жизни. Финч обучает робота всему, что знает сам.

"Кошачьи миры Луиса Уэйна" (2021)

Кадр из фильма "Кошачьи миры Луиса Уэйна"