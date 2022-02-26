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2 часа назад

Фильмы для тех, кого уже ничем не удивить

Катерина Саломе

Андроиды-захватчики, причудливый художник и робототехник – они главные герои фильмов новой подборки "Рамблера".

Фильмы для тех, кого уже ничем не удивить
Фото: Кадр из фильма "Большой баг"Кадр из фильма "Большой баг"

"Большой баг" (2022)

В 2045 году искусственный интеллект внедрился повсюду. В одном из тихих жилых городских районов четыре домашних робота запирают дома своих хозяев, чтобы спасти их. Дело в том, что за пределами дома андроиды последнего поколения Йоникс пытаются захватить власть. Вместе оказываются запертыми смешанная семья, назойливая соседка и ее предприимчивый секс-робот. Теперь ранее чужие люди вынуждены мириться друг с другом в атмосфере нарастающей истерики.

"Финч" (2021)

Кадр из фильма "Финч"

Для Земли наступили самые сложные времена за всю историю планеты. Постапокалипсис уничтожил все человечество. Робототехник Финч остался последним выжившим. У мужчины есть пес, за которого он очень беспокоится. Ведь кто-то должен ухаживать за ним, после смерти Финча. Поэтому мужчина конструирует робота и отправляется в возможно последнее путешествие в своей жизни. Финч обучает робота всему, что знает сам.

"Кошачьи миры Луиса Уэйна" (2021)

Кадр из фильма "Кошачьи миры Луиса Уэйна"

Биографическая драма об эксцентричном художнике. Британский аристократ Луис Уэйн пишет причудливые картины, где главные герои – антропоморфные кошки. Пережив болезненную утрату, художник все больше погружается в свои выдуманные миры, которые постепенно заменяют ему реальность.

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