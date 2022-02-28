Что смотреть в кино с 3 марта

Премьеры недели в подборке "Рамблера".
Братья-близнецы привыкли всегда быть друг за друга горой и вместе преодолевать любые трудности. Вместе они пошли учиться на военных летчиков. И вскоре понимают, что сильная привязанность друг к другу может помешать им исполнить мечту покорить небо. Каждому из братьев придется сделать весьма непростой выбор, от которого будет зависеть их судьба.
Капитан Якоб Штэрр заключает с другом пари, что женится на первой же женщине, которая переступит порог кафе, где они коротают время. Ею оказывается очаровательная француженка по имени Лиззи. Прекрасная, но не представляющая, что такое верность.
У Эстер, работницы дома Dior, в метро крадет сумку молодая швея по имени Джейд. Девушке становится стыдно, что она обокрала такую же, как она, простую швею. Джейд даже не догадывается, что ее жертва — швея в мастерской Dior. Поэтому мучимая угрызениями совести девушка отправляется в дом Эстер, чтобы вернуть сумку владелице. Эстер, которая готовится выйти на пенсию, проникается симпатией к несостоявшейся воровке и вместо того, чтобы вызвать полицию, предлагает поделиться с ней своим опытом работы в мире моды.