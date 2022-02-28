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28 февраля

Что смотреть в кино с 3 марта

Мария Кимакович

Премьеры недели в подборке "Рамблера".

Что смотреть в кино с 3 марта
Фото: Кадр из фильма "Брат во всем"Кадр из фильма "Брат во всем"

"Брат во всем"

Братья-близнецы привыкли всегда быть друг за друга горой и вместе преодолевать любые трудности. Вместе они пошли учиться на военных летчиков. И вскоре понимают, что сильная привязанность друг к другу может помешать им исполнить мечту покорить небо. Каждому из братьев придется сделать весьма непростой выбор, от которого будет зависеть их судьба.

"История моей жены"

Капитан Якоб Штэрр заключает с другом пари, что женится на первой же женщине, которая переступит порог кафе, где они коротают время. Ею оказывается очаровательная француженка по имени Лиззи. Прекрасная, но не представляющая, что такое верность.

"От кутюр"

У Эстер, работницы дома Dior, в метро крадет сумку молодая швея по имени Джейд. Девушке становится стыдно, что она обокрала такую же, как она, простую швею. Джейд даже не догадывается, что ее жертва — швея в мастерской Dior. Поэтому мучимая угрызениями совести девушка отправляется в дом Эстер, чтобы вернуть сумку владелице. Эстер, которая готовится выйти на пенсию, проникается симпатией к несостоявшейся воровке и вместо того, чтобы вызвать полицию, предлагает поделиться с ней своим опытом работы в мире моды.

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