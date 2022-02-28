Что смотреть в кино с 3 марта

Премьеры недели в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Брат во всем" Кадр из фильма "Брат во всем"

"Брат во всем"

Братья-близнецы привыкли всегда быть друг за друга горой и вместе преодолевать любые трудности. Вместе они пошли учиться на военных летчиков. И вскоре понимают, что сильная привязанность друг к другу может помешать им исполнить мечту покорить небо. Каждому из братьев придется сделать весьма непростой выбор, от которого будет зависеть их судьба.

"История моей жены"

Капитан Якоб Штэрр заключает с другом пари, что женится на первой же женщине, которая переступит порог кафе, где они коротают время. Ею оказывается очаровательная француженка по имени Лиззи. Прекрасная, но не представляющая, что такое верность.

"От кутюр"