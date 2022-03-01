Выход «Бэтмена» и «Морбиуса» в России отменен

За день до официальной премьеры фильма Мэтта Ривза о Бэтмене компания Warner Bros. отменила показы в кинотеатрах России. Об этом сообщает издание Deadline.
Светская премьера нового «Бэтмена» в московском кинотеатре «Октябрь» также не состоялась по неизвестным причинам.
Компания Sony Pictures, вслед за Disney и Warner Bros., приняла решение приостановить сотрудничество с кинопрокатчиками в России. В первую очередь, это касается фильма Даниэля Эспиносы «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли, который должен был выйти в прокат в стране в конце марта.
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