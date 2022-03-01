Фильмы с известными испанцами, от которых все без ума

Молодого бизнесмена обвиняют в убийстве любовницы, профессиональная мошенница влюбляется в мужчину, которого планировала обокрасть: «Рамблер» собрал фильмы с известными испанцами, которых все обожают.
Музу знаменитого портретиста Франциско Гойи инквизиция бросает в темницу. В отчаянии живописец просит помощи своего друга, священника Лоренцо. Их взаимоотношения подвергаются серьезному испытанию, необратимо меняя судьбы всех троих. В главных ролях: Хавьер Бардем, Натали Портман и Стеллан Скарсгард.
Комедия с Антонио Бандерасом и Мег Райан в главных ролях. По сюжету агент ФБР Генри Дюранд узнает, что бойфренд его мамы некий Томми – международный преступник, который занимается похищением предметов искусств. И теперь ему придется за ним шпионить.
Во время летних каникул две американки Вики и Кристина влюбляются в одного художника по имени Антонио. Мужчина не может определиться, какая из подруг его привлекает больше, однако отношения в этом любовном треугольнике становятся еще более запутанными, когда в игру вступает бывшая жена художника. Оказывается, она не до конца отказалась от своих прав на экс-супруга… В главных ролях: Ребекка Холл, Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.
Она – роковая красотка, которая соблазняет богатых мужчин, а он – коварный налетчик, который их грабит. Все меняется, когда Навас и Ари выбирают себе новую жертву – богатенького красавчика Микеля, в которого девушка влюбляется без памяти…
Детективный триллер о молодом бизнесмене Адриане Дориа, которого обвиняют в убийстве любовницы. Он решает воспользоваться услугами известного адвоката Вирджинии Гудман, чтобы придумать наилучшую стратегию защиты. Для нее это последнее дело, и она не собирается его проигрывать. Главную роль исполнил Марио Касас.
Приключенческий боевик с Томом Холландом, Марком Уолбергом и Антонио Бандерасом, который рассказывает о двух искателях приключений, отправляющихся на поиски величайшего сокровища мира. Кроме того, они надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату одного из них.