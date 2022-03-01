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1 марта

Актеры, которые вернулись на экраны после долгого отсутствия

New Magazineиещё 2

Грандиозный камбэк.

Актеры, которые вернулись на экраны после долгого отсутствия
Фото: New MagazineNew Magazine

Алексей Горбунов

New Magazine

Актер родился и вырос в Киеве, но с конца 90-х снимался в основном у российских режиссеров. Играл главные роли. После событий на Украине в 2014 актёр заявил, что не собирается сниматься в российских проектах до окончания гражданской войны на Донбассе. Одновременно с этим он приступил к съёмкам в сериале, прославляющего действия украинских военных в ходе «антитеррористической операции». Сейчас он снова снимается, но только в украинских проектах.

Анатолий Смиранин

New Magazine

Признался, что для него в кино просто нет интересных ролей. Поэтому он просто сосредоточился на работе в театре. Но в прошлом году снова вернулся на экраны. Его можно увидеть в сериале “Коса”.

Иван Стебунов

New Magazine

После развода с Мариной Александровой у актера началась депрессия и он принял решение оставить профессию. Однако уже через некоторое время его личная жизнь наладилась, а после и работа. Иван вернулся в профессию.

Алексей Лымарев

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После выхода сериала “Солдаты” все пророчили ему большой успех. Но режиссеры не очень то стремились приглашать актера. Порой предложений не поступало по нескольку лет. Однако в прошлом году актер снова начал активно сниматься.

Иван Охлобыстин

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В 2001 году на пике своей популярности в кино он стал священнослужителем. Тогда он решил посвятить свою жизнь Богу и отказался от всех съемок. Но в 2009 г. отец Иоанн обратился к Патриарху Кириллу с просьбой освободить его от служения «из-за внутренних противоречий». Сейчас он снова активно снимается в кино.

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