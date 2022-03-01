Актеры, которые вернулись на экраны после долгого отсутствия

Грандиозный камбэк.

Фото: New Magazine New Magazine

Алексей Горбунов

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Актер родился и вырос в Киеве, но с конца 90-х снимался в основном у российских режиссеров. Играл главные роли. После событий на Украине в 2014 актёр заявил, что не собирается сниматься в российских проектах до окончания гражданской войны на Донбассе. Одновременно с этим он приступил к съёмкам в сериале, прославляющего действия украинских военных в ходе «антитеррористической операции». Сейчас он снова снимается, но только в украинских проектах.

Анатолий Смиранин

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Признался, что для него в кино просто нет интересных ролей. Поэтому он просто сосредоточился на работе в театре. Но в прошлом году снова вернулся на экраны. Его можно увидеть в сериале “Коса”.

Иван Стебунов

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После развода с Мариной Александровой у актера началась депрессия и он принял решение оставить профессию. Однако уже через некоторое время его личная жизнь наладилась, а после и работа. Иван вернулся в профессию.

Алексей Лымарев

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После выхода сериала “Солдаты” все пророчили ему большой успех. Но режиссеры не очень то стремились приглашать актера. Порой предложений не поступало по нескольку лет. Однако в прошлом году актер снова начал активно сниматься.

Иван Охлобыстин

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