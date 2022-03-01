Paramount останавливает выпуск фильмов в России

Киностудия Paramount Pictures приняла решение приостановить показы своих фильмов на территории РФ. Об этом пишет журнал Variety, ссылаясь на соответствующее заявление компании.

"Наблюдая происходящую на Украине трагедию, мы решили приостановить релизы наших фильмов в кинотеатрах России, включая картины The Lost City ["Затерянный город"] и Sonic the Hedgehog 2 ["Соник - 2"]", — объясняет представитель компании.

Ранее американская студия Warner Bros. заявила, что откладывает "ввиду гуманитарного кризиса на Украине" премьеру фильма The Batman намеченную в РФ 2 марта.