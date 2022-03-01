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20 часов назад

Paramount останавливает выпуск фильмов в России

Диана Товсепова

Киностудия Paramount Pictures приняла решение приостановить показы своих фильмов на территории РФ. Об этом пишет журнал Variety, ссылаясь на соответствующее заявление компании.

Paramount останавливает выпуск фильмов в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Наблюдая происходящую на Украине трагедию, мы решили приостановить релизы наших фильмов в кинотеатрах России, включая картины The Lost City ["Затерянный город"] и Sonic the Hedgehog 2 ["Соник - 2"]", — объясняет представитель компании.

Ранее американская студия Warner Bros. заявила, что откладывает "ввиду гуманитарного кризиса на Украине" премьеру фильма The Batman намеченную в РФ 2 марта.

Также мы писали о том, что Каннский фестиваль теперь не примет официальную российскую делегацию.

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