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16 часов назад

Добрые фильмы, которые помогут справиться со стрессом

Даша Краснова

В трудные времена хочется просто отвлечься и посмотреть кино, но не драму или триллер, а что-то хорошее. "Рамблер" собрал самые добрые фильмы для поднятия настроения и быстрого сброса негатива.

Добрые фильмы, которые помогут справиться со стрессом
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

"Невероятная жизнь Уолтера Митти"

Уолтер Митти всегда мечтал стать героем, но в жизни он всего лишь сотрудник отдела негативов журнала Life. Но однажды ему рассказывают, что фотограф не прислал важный кадр, который должен встать на обложку последнего выпуска. Уолтеру придется найти его, чтобы изменить свою жизнь.

Этот фильм поможет зрителю взглянуть на пейзажи Гренландии и Исландии и понаблюдать за перерождением главного героя. А еще помечтать о приключениях, когда вокруг происходит хаос.

"Хоть раз в жизни"

Карьера некогда успешного продюсера Дэна Маллигана катится под откос. Неожиданно он встречает в баре молодую певицу Гретту с огромным творческим потенциалом, осталось только помочь с записью и аранжировками.

Джон Карни снимает музыкальные фильмы, каждый из них мог бы стать фильмом в подборки "для снятия тревожности".

"Реальная любовь"

В фильме показано девять разных историй посвящены людям, жизни которых каким-то образом переплетаются. Одна серия посвящена стареющему рок музыканту и его менеджеру, друугая молодоженам, третья писателю и прочим. Объединяет эти сюжеты — любовь.

Кертис обожает снимать романтическихе фильмы, но он не решился посвящать каждый истории полный метр. Он просто смешал их вместе и превратил в набор небольших, но очень трогательных новелл.

Фильмы,Реальная любовь,Хоть раз в жизни,Невероятная жизнь Уолтера Митти,Джон Карни,
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