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15 часов назад

3 малоизвестных факта о фильме "В джазе только девушки"

Мария Иглина

Кинолента "В джазе только девушки" считается одним из самых известных в карьере Мэрилин Монро. "Рамблер" расскажет пять малоизвестных фактов о фильме.

3 малоизвестных факта о фильме "В джазе только девушки"
Фото: Кадр из фильма "В джазе только девушки"Кадр из фильма "В джазе только девушки"

"Некоторые любят погорячее"

Именно так в оригинале называется фильм. Название "В джазе только девушки" лента получила в советском прокате. Стоит отметить, что советские граждане смогли увидеть картину лишь спустя семь лет после выхода, и она практически в один миг стала хитом.

Контракт на цвет

На момент выхода фильма Голливуд только начинал снимать цветные фильмы. И было бы логично сделать проект суперуспешного режиссера Билли Уайлдера именно таким. Кроме этого, в контракте Мэрилин Монро было оговорено, что она снимается исключительно в цветных кинолентах.

Кадр из фильма "В джазе только девушки"

Однако несмотря на это, фильм был снят черно-белым, и на это есть несколько причин. Во-первых, Уайлдер хотел передать дух старой гангстерской эпохи, поскольку действие фильма начинается в Чикаго в 1929 году. А, во-вторых, грим главных героев в цвете выглядел дико, их лица казались зеленоватыми. Стоит отметить, что на грим актеров уходило почти пять часов.

Нескончаемые дубли

Режиссер фильма долгое время боролся с Монро и ее неспособностью сконцентрироваться на съемках. Так, на реплику "It's me, Sugar" артистке пришлось потратить 47 дублей, чтобы произнести ее верно. А на фразу "Where's the bourbon?" понадобилось еще больше времени. Чтобы помочь Монро, вся съемочная группа была увешена шпаргалками.

Актер Тони Кертис боялся, что пока Монро на сороковом или пятидесятом дубле сыграет как надо, он к тому моменту будет измотан и сам испортит дубль.

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