3 малоизвестных факта о фильме "В джазе только девушки"

Кинолента "В джазе только девушки" считается одним из самых известных в карьере Мэрилин Монро. "Рамблер" расскажет пять малоизвестных фактов о фильме.
Именно так в оригинале называется фильм. Название "В джазе только девушки" лента получила в советском прокате. Стоит отметить, что советские граждане смогли увидеть картину лишь спустя семь лет после выхода, и она практически в один миг стала хитом.
На момент выхода фильма Голливуд только начинал снимать цветные фильмы. И было бы логично сделать проект суперуспешного режиссера Билли Уайлдера именно таким. Кроме этого, в контракте Мэрилин Монро было оговорено, что она снимается исключительно в цветных кинолентах.
Однако несмотря на это, фильм был снят черно-белым, и на это есть несколько причин. Во-первых, Уайлдер хотел передать дух старой гангстерской эпохи, поскольку действие фильма начинается в Чикаго в 1929 году. А, во-вторых, грим главных героев в цвете выглядел дико, их лица казались зеленоватыми. Стоит отметить, что на грим актеров уходило почти пять часов.
Режиссер фильма долгое время боролся с Монро и ее неспособностью сконцентрироваться на съемках. Так, на реплику "It's me, Sugar" артистке пришлось потратить 47 дублей, чтобы произнести ее верно. А на фразу "Where's the bourbon?" понадобилось еще больше времени. Чтобы помочь Монро, вся съемочная группа была увешена шпаргалками.
Актер Тони Кертис боялся, что пока Монро на сороковом или пятидесятом дубле сыграет как надо, он к тому моменту будет измотан и сам испортит дубль.