3 малоизвестных факта о фильме "В джазе только девушки"

"Некоторые любят погорячее"

Контракт на цвет

Нескончаемые дубли

Режиссер фильма долгое время боролся с Монро и ее неспособностью сконцентрироваться на съемках. Так, на реплику "It's me, Sugar" артистке пришлось потратить 47 дублей, чтобы произнести ее верно. А на фразу "Where's the bourbon?" понадобилось еще больше времени. Чтобы помочь Монро, вся съемочная группа была увешена шпаргалками.