3 малоизвестных факта о фильме "В джазе только девушки"

Кинолента "В джазе только девушки" считается одним из самых известных в карьере Мэрилин Монро. "Рамблер" расскажет пять малоизвестных фактов о фильме.

Фото: Кадр из фильма "В джазе только девушки" Кадр из фильма "В джазе только девушки"

"Некоторые любят погорячее"

Именно так в оригинале называется фильм. Название "В джазе только девушки" лента получила в советском прокате. Стоит отметить, что советские граждане смогли увидеть картину лишь спустя семь лет после выхода, и она практически в один миг стала хитом.

Контракт на цвет

На момент выхода фильма Голливуд только начинал снимать цветные фильмы. И было бы логично сделать проект суперуспешного режиссера Билли Уайлдера именно таким. Кроме этого, в контракте Мэрилин Монро было оговорено, что она снимается исключительно в цветных кинолентах.

Кадр из фильма "В джазе только девушки"

Однако несмотря на это, фильм был снят черно-белым, и на это есть несколько причин. Во-первых, Уайлдер хотел передать дух старой гангстерской эпохи, поскольку действие фильма начинается в Чикаго в 1929 году. А, во-вторых, грим главных героев в цвете выглядел дико, их лица казались зеленоватыми. Стоит отметить, что на грим актеров уходило почти пять часов.

Нескончаемые дубли

Режиссер фильма долгое время боролся с Монро и ее неспособностью сконцентрироваться на съемках. Так, на реплику "It's me, Sugar" артистке пришлось потратить 47 дублей, чтобы произнести ее верно. А на фразу "Where's the bourbon?" понадобилось еще больше времени. Чтобы помочь Монро, вся съемочная группа была увешена шпаргалками.