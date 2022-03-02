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6 часов назад

Москвичи поссорились из-за кадра из "Служебного романа"

Мария Каткова

Кадр из фильма "Служебный роман" с Лией Ахеджаковой, стоящей на трамвайной остановке в Чертаново, рассорил жителей Москвы. Этот кадр появился в группе в Facebook "Москва — та!", а в комментариях пользователи начали спорить друг с другом.

Москвичи поссорились из-за кадра из "Служебного романа"
Фото: РамблерРамблер

Автор поста поделилась кадром из фильма и отметила, что героиня Ахеджаковой секретарша Верочка, по сюжету ждет трамвай на реально существующей остановке "Аптека", но с ней в спор вступили другие участники группы. Один из них отметил, что остановки там никогда не было — ее построили специально для фильма.

С ним не согласились жители района:

"Я жила на ней 22 года. Видимо, киношную (ради лучшего ракурса) чуть передвинули", "Остановка там была. Да и не могла не быть, там очень длинный перегон"

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» отказался от современных версий мультфильмов.

Фильмы,Служебный роман,
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