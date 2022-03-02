Москвичи поссорились из-за кадра из "Служебного романа"

Кадр из фильма "Служебный роман" с Лией Ахеджаковой, стоящей на трамвайной остановке в Чертаново, рассорил жителей Москвы. Этот кадр появился в группе в Facebook "Москва — та!" , а в комментариях пользователи начали спорить друг с другом.

Автор поста поделилась кадром из фильма и отметила, что героиня Ахеджаковой секретарша Верочка, по сюжету ждет трамвай на реально существующей остановке "Аптека", но с ней в спор вступили другие участники группы. Один из них отметил, что остановки там никогда не было — ее построили специально для фильма.