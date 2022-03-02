Москвичи поссорились из-за кадра из "Служебного романа"

Кадр из фильма "Служебный роман" с Лией Ахеджаковой, стоящей на трамвайной остановке в Чертаново, рассорил жителей Москвы. Этот кадр появился в группе в Facebook "Москва — та!", а в комментариях пользователи начали спорить друг с другом.
Автор поста поделилась кадром из фильма и отметила, что героиня Ахеджаковой секретарша Верочка, по сюжету ждет трамвай на реально существующей остановке "Аптека", но с ней в спор вступили другие участники группы. Один из них отметил, что остановки там никогда не было — ее построили специально для фильма.
С ним не согласились жители района:
"Я жила на ней 22 года. Видимо, киношную (ради лучшего ракурса) чуть передвинули", "Остановка там была. Да и не могла не быть, там очень длинный перегон"
Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» отказался от современных версий мультфильмов.