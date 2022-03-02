Новые российские фильмы, которые приятно удивят

Анатолий Карпов и Виктор Корчной сходятся в поединке за звание чемпиона мира, известный блогер-пранкер выдает себя за послушника провинциального монастыря: «Рамблер» собрал российские фильмы, которые стоит посмотреть хотя бы раз.

Фото: Кадр из фильма "Мистер Нокаут" Кадр из фильма "Мистер Нокаут"

«Мистер Нокаут»

Картина рассказывает историю жизни и приключений легендарного советского боксера Валерия Попенченко, который сумел превратить свои страхи и слабости в олимпийское золото. В главных ролях: Виктор Хориняк и Сергей Безруков.

Кадр из фильма "Мистер Нокаут"

«Одиннадцать молчаливых мужчин»

Футболисты московского «Динамо» приезжают в Лондон в ноябре 1945 года, чтобы сразиться с легендарными английскими клубами, и полностью переворачивают представления английской публики о русском человеке и советской стране.

Кадр из фильма "Одиннадцать молчаливых мужчин"

«Чемпион мира»

Фильм о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат между Анатолием Карповым и Виктором Корчным за звание чемпиона мира. В главных ролях: Константин Хабенский и Иван Янковский.

Кадр из фильма "Чемпион мира"

«Непослушник»

Известный блогер-пранкер Дима, скрываясь от полиции, выдает себя за послушника провинциального монастыря. В главных ролях: Виктор Хориняк, Таисия Вилкова и Аглая Тарасова.

Кадр из фильма "Непослушник"

«Папы»

Четыре непохожие друг на друга истории об отцовской любви со звездным актерским составом в главных ролях: Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Марк Богатырев, Юрий Стоянов и другие.