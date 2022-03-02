Брэд Питт работает над продолжением "Битлджуса"

Продюсерская компания актера Брэда Питта Plan B работает над сиквелом фильма "Битлджус". Об этом сообщает Deadline.
Компания работает над продолжением оригинальной комедии Тима Бертона 1988 года. На данный момент проект находится на ранней стадии разработки.
Картина "Битлджус" рассказывает об умерших супругах, которые вынуждены жить после смерти в своем доме в обличии призраков. В оригинале главных героев сыграли Алек Болдуин и Джина Дэвис.
Ранее стало известно, что Кирстен Данст хочет вернуться к съемкам в "Человеке-пауке".