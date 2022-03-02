Брэд Питт работает над продолжением "Битлджуса"

Продюсерская компания актера Брэда Питта Plan B работает над сиквелом фильма "Битлджус". Об этом сообщает Deadline.

Фото: Кадр из фильма "Битлджус" Кадр из фильма "Битлджус"

Компания работает над продолжением оригинальной комедии Тима Бертона 1988 года. На данный момент проект находится на ранней стадии разработки.

Картина "Битлджус" рассказывает об умерших супругах, которые вынуждены жить после смерти в своем доме в обличии призраков. В оригинале главных героев сыграли Алек Болдуин и Джина Дэвис.