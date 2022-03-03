Пять фильмов ужасов про персонал больниц

Холодный свет ламп, запах лекарств и скрип медицинских тележек-каталок… Мрачная эстетика больниц привлекла не одного режиссера из числа тех, кто работает с жанром “хоррор”. В сегодняшней подборке “Рамблера” пять фильмов о страшных лечебницах и их пациентах.
Место действия этого ретро-хоррора – психиатрическая больница. Кристен, главная героиня, толком не помнит, из-за чего оказалась в лечебнице для душевнобольных. Ее провожают в просторную палату, где живут еще четыре девушки. Они помогают Кристен привыкнуть к новым условиям. Но это невозможно, ведь по ночам девушка слышит странные пугающие звуки, а то, что иногда пациентов уводят куда-то, откуда они никогда не возвращаются, тревожит еще больше. Чтобы не стать следующей жертвой чьего-то злого умысла, Кристен должна сбежать.
По сюжету молодая медсестра Роуз устраивается на работу в старую городскую больницу. От одного из коллег девушка узнает леденящую душу историю о таинственном исчезновении пациента. Мистер Мур несколько лет назад поступил в больницу с 80% ожогов тела. Перед тем как сотрудники обнаружили, что пациента нет в больнице, некто отправил вызов на сестринский пункт из палаты Мура. Разговор Роуз и коллеги прерывается звонком. Как раз из той палаты.
Представьте себе хирурга, который радостно потирает руки и довольно хихикает при виде беззащитного пациента на операционном столе. Жизнь этого несчастного больше не принадлежит ему. Она находится в руках доктора Ивэна Рэндалла. Еще будучи ребенком, он внимательно наблюдал за тем, как его отец оперирует больных. Полученные знания мальчик использовал, препарируя игрушки. Но детство закончилось. Ивэн попадает в психиатрическую больницу, откуда ему удается сбежать и возвращается в родной город. Теперь доктор Рэндалл продолжает свои опыты на людях.
Дэвид преследует Сойер повсюду. Девушка решается на побег из родного города лишь бы избавиться от сталкера. Она устраивается на новую работу, получает судебный запрет на приближение Дэвида и ходит в группу поддержки тех, кто столкнулся с преследованием. Паранойя и страх героини достигают таких масштабов, что уже ей самой сложно понять, в реальности Сойер видит бывшего повсюду или это мираж. Оказавшись против своей воли в психиатрической больнице, девушка сталкивается с самым большим своим кошмаром: ведь Дэвид работает здесь медбратом. Или Сойер только кажется?
Во время гражданской войны в Испании в 30-е годы прошлого века группу детей, нечувствительных к боли, содержат в больнице в Пиренейских горах. Их объявили опасными и потому изолировали от общества. Но на самом деле, их заключили для проведения страшных экспериментов. Сможет ли главный герой картины вскрыть правду о тех событиях и не стать жертвой заговора?