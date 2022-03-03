Пять фильмов ужасов про персонал больниц

Холодный свет ламп, запах лекарств и скрип медицинских тележек-каталок… Мрачная эстетика больниц привлекла не одного режиссера из числа тех, кто работает с жанром “хоррор”. В сегодняшней подборке “Рамблера” пять фильмов о страшных лечебницах и их пациентах.

Фото: Кадр из фильма "Палата" Кадр из фильма "Палата"

“Палата”, 2010

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Место действия этого ретро-хоррора – психиатрическая больница. Кристен, главная героиня, толком не помнит, из-за чего оказалась в лечебнице для душевнобольных. Ее провожают в просторную палату, где живут еще четыре девушки. Они помогают Кристен привыкнуть к новым условиям. Но это невозможно, ведь по ночам девушка слышит странные пугающие звуки, а то, что иногда пациентов уводят куда-то, откуда они никогда не возвращаются, тревожит еще больше. Чтобы не стать следующей жертвой чьего-то злого умысла, Кристен должна сбежать.

“Сожженный заживо”, 2021

Кадр из фильма "Сожженный заживо"

По сюжету молодая медсестра Роуз устраивается на работу в старую городскую больницу. От одного из коллег девушка узнает леденящую душу историю о таинственном исчезновении пациента. Мистер Мур несколько лет назад поступил в больницу с 80% ожогов тела. Перед тем как сотрудники обнаружили, что пациента нет в больнице, некто отправил вызов на сестринский пункт из палаты Мура. Разговор Роуз и коллеги прерывается звонком. Как раз из той палаты.

“Хихикающий доктор”, 1992

Кадр из фильма "Хихикающий доктор"

Представьте себе хирурга, который радостно потирает руки и довольно хихикает при виде беззащитного пациента на операционном столе. Жизнь этого несчастного больше не принадлежит ему. Она находится в руках доктора Ивэна Рэндалла. Еще будучи ребенком, он внимательно наблюдал за тем, как его отец оперирует больных. Полученные знания мальчик использовал, препарируя игрушки. Но детство закончилось. Ивэн попадает в психиатрическую больницу, откуда ему удается сбежать и возвращается в родной город. Теперь доктор Рэндалл продолжает свои опыты на людях.

“Не в себе”, 2018

Дэвид преследует Сойер повсюду. Девушка решается на побег из родного города лишь бы избавиться от сталкера. Она устраивается на новую работу, получает судебный запрет на приближение Дэвида и ходит в группу поддержки тех, кто столкнулся с преследованием. Паранойя и страх героини достигают таких масштабов, что уже ей самой сложно понять, в реальности Сойер видит бывшего повсюду или это мираж. Оказавшись против своей воли в психиатрической больнице, девушка сталкивается с самым большим своим кошмаром: ведь Дэвид работает здесь медбратом. Или Сойер только кажется?

“Нечувствительный”, 2012