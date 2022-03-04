5 фильмов, сценаристы которых всех запутали

Зачастую в фильмах, “основанных на реальных событиях”, есть некоторые художественные допущения, чтобы не потерять интерес аудитории к теме. Проблема возникает в тот момент, когда выясняется, что люди порой склонны воспринимать все показанное на экране за чистую монету. “Рамблер” отобрал пять фильмов, к сюжету которых стоит относиться скептически.

Фото: Кадр из фильма "Король говорит!" Кадр из фильма "Король говорит!"

“Король говорит”, 2010

Видео дня

История о будущем короле, который учится преодолевать дефекты речи, не вызывала бы столько сочувствия, если бы была документально точной. Увы, но на самом деле настоящий король Георг VI мог абсолютно спокойно произнести длинную речь, когда ему удавалось сосредоточиться. В фильме Тома Хупера есть много других неточностей. Например, Уинстон Черчилль вовсе не был сторонником Георга. Он наоборот поддерживал отрекшегося от престола Эдуарда VIII, с которым дружил. Отношения между логопедом Лайонелом Логом и Георгом строились очень долго, первые уроки будущий король брал еще в 1926 году, а не накануне Второй мировой войны. Но тот факт, что драматическая завязка фильма имеет мало общего с реальностью, затмевает все остальное. Это как если бы Титаник в картине Кэмерона затонул не из-за айсберга, а из-за столкновения с птеродактилем.

“Александр”, 2004

В этот фильм о жизни полководца Александра Македонского пытались вместить все. Но идея оказалась неудачной. Историки были возмущены работой режиссера Оливера Стоуна. Ведь несмотря на колоссальный для прокатного кино хронометраж – почти три часа – фильм содержит массу неточностей. Больше всего экспертам-историкам было непонятно, почему персидская армия изображена как неорганизованная кровожадная толпа, которую Александр со своим войском легко победил. Реальность была прямо противоположной. Критиковали и выбор актрисы на роль иранской жены полководца. Напомним, ее сыграла Розарио Доусон. Один историк заявил, что это выглядело настолько нелепо, как если бы “Люси Лью изображала британскую королеву Викторию”.

“Бонни и Клайд”, 1967

Поп-культура породила миф о том, что Бонни и Клайд были любовниками. На самом деле, существует только предположение, не имеющее документального подтверждения. В фильме 1967 года похождения этой пары уголовников вообще имеют романтический флер. Во-первых, режиссер Артур Пенн намеренно избежал факта совершенных Бонни и Клайдом убийств. Во-вторых, он исказил мотивы преступников. В итоге зрители увидели дуэт Робин Гудов, которые грабили только богатых – обносили крупные банки. В действительности Бонни и Клайд нападали на сотрудников продуктовых магазинов и заправочных станций в маленьких городах.

Doors, 1991

Кадр из фильма Doors

Еще одна работа Оливера Стоуна подверглась критике за отступление от реальности. Или, как выразился барабанщик Doors Джон Денсмор, Стоун создал “прекрасную импрессионистическую картину того времени”. Клавишник группы Рэй Манзарек оказался менее снисходителен при оценке картины. Он обвинил режиссера в том, что тот создал излишне мрачный образ фронтмена Doors, который имел мало общего с настоящим Джимом Моррисоном. В частности, певец никогда не закатывал истерик и не бросал школу, как это показано в фильме.

“Железная леди”, 2011