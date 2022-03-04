Добрые фильмы, которые сплотят всю семью

Исследовательница дикой природы отправляется на поиски ценного артефакта, банковский клерк внезапно обнаруживает, что он персонаж в видеоигре: «Рамблер» собрал добрые фильмы, которые оценят все члены семьи.

Фото: Кадр из фильма "Круиз по джунглям" Кадр из фильма "Круиз по джунглям"

«Гордость и предубеждение» (2005)

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Адаптация одного из самых популярных романов Джейн Остин с Кирой Найтли в главной роли. По сюжету жизнь сестер Беннет переворачивается вверх дном, когда по соседству появляется молодой джентльмен – мистер Бингли… В то же время одна из девушек Элизабет знакомится с мистером Дарси, и между ними разгорается нешуточное противостояние.

«1+1» (2011)

Искрометная французская комедия об аристократе Филиппе, прикованном к инвалидному креслу, который нанимает в сиделки бывшего заключенного Дрисса. Молодому помощнику удается привнести в размеренную жизнь богача дух приключений. В одной из главных ролей снялся Омар Си.

«Живая сталь» (2011)

Бывший боксер, а теперь промоутер (его сыграл Хью Джекман), который теперь занимается Робобоксом, нашел своего чемпиона и теперь тренирует его вместе с сыном. Параллельно с тем, как его подопечный робот пробивает свой путь в вершине, главный герой строит отношения с сыном.

«Век Адалин» (2015)

Фантастическая мелодрама о девушке по имени Адалин, которая внезапно перестает стареть. Однако наконец-то она встречает мужчину, ради которого сможет стать смертной и провести жизнь вместе с ним. Главную роль в фильме исполнила Блейк Лайвли.

«Джуманджи: Зов джунглей» (2017)

Четверо подростков оказываются внутри смертельно опасного мира видеоигры Джуманджи — их ждет схватка с черными мамбами, убийцы-наемники, ловушки и всего три жизни для того, чтобы постараться не погибнуть и найти дорогу домой. Одну из главных ролей исполнил Дуэйн «Скала» Джонсон.

«Круиз по джунглям» (2021)

Отважная исследовательница дикой природы отправляется в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое якобы обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать ее в этом опасном приключении будут младший брат и безбашенный капитан круизного пароходика. Впереди их ожидают не только смертельно опасные представители амазонской флоры и фауны, но и ловушки, расставленные конкурентами. В главных ролях Дуэйн Джонсон и Эмили Блант.

Кадр из фильма "Круиз по джунглям"

«Главный герой» (2021)

Фантастическая экшен-комедия с Райаном Рейнольдсом о банковском клерке, который обнаруживает, что он персонаж видеоигры. Его совершенно не волнует, что его компанию грабят по несколько раз на дню, а улицы города напоминают зону военных действий. Единственное, чего ему не хватает — идеальной девушки, к которой у него имеется точный список требований. Однажды он встречает красотку, точь-в-точь как в его мечтах. Это знакомство изменит не только главного героя, но и перевернет весь его привычный мир.