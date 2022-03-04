Россиянин уехал в другую страну ради премьеры «Бэтмена»

«Я очень ждал этот фильм, очень многие его ждали <...> Но ситуация вмешалась в мои планы, оборвав их за день до премьеры, а я не люблю, когда что-то рушит мои планы, — заявил россиянин. — Недолго думая, я купил билеты в Узбекистан и пошел на показ "Бэтмена" тут. Вот так вот я переиграл Запад».