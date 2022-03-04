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8 часов назад

Неизлечимы: драмы об отчаянной борьбе с болезнью

Катерина Саломе

СПИД, полиомиелит, амиотрофический склероз — диагнозы, которые боится услышать каждый. Но именно с ними пришлось столкнуться героям новой подборки «Рамблера».

Неизлечимы: драмы об отчаянной борьбе с болезнью
Фото: Кадр из фильма «Далласский клуб покупателей»Кадр из фильма «Далласский клуб покупателей»

«Дыши ради нас» (2017)

Кадр из фильма «Дыши ради нас»

Робин Кавендиш — привлекательный парень с прекрасным чувством юмора, который с легкостью очаровывает неприступную красавицу Диану. Они стали мужем и женой, и девушка готова была отправиться вслед за своим любимым куда угодно, даже в дикую Африку. Но счастье длилось не долго, поскольку Робин заболел полиомиелитом. Его тело парализовано, и он не может самостоятельно дышать. Однако любовь к Диане и желание увидеть, как будет расти их ребенок, возвращают ему вкус к жизни. А вместе с этим у него появляется желание помогать другим людям, которые, как и он, больны полиомиелитом.

«Вселенная Стивена Хокинга» (2014)

Стивен Хокинг встретил свою будущую жену Джейн в студенческие годы. Он был начинающим физиком-теоретиком, она училась на искусствоведа и углубленно изучала романские языки. Их любовь не знала границ, они наслаждались каждым днем прожитым вместе. Спустя некоторое время парень стал осознавать, что ему сложно работать, мышцы болят и не восстанавливаются за ночь. Тогда он обращается в клинику для обследования и ему ставят страшный диагноз - амиотрофический склероз. Тогда он решает насладиться жизнью в полном объеме и быть со своей семьей.

«Далласский клуб покупателей» (2013)

Рон Вудруф — молодой американский парень, работающий электриком и подрабатывающий ковбоем на родео. Он посещает различные вечеринки, употребляет спиртное и запрещенные вещества и вступает в интимную связь с многочисленными женщинами. В 1985 году Рон узнает от врачей шокирующую новость — он болен СПИДом и жить ему осталось около месяца. Однако парень решил не сдаваться и сделать все для того, чтобы продлить свою жизнь. В Мексике ему удается найти лекарства, запрещенные в Америке. Позже он знакомится с Рэйоном, который, как и он, обречен на смерть. Вместе они помогают больным СПИДом приобрести необходимые препараты.

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