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5 часов назад

Кадр дня: великая речь Чарли Чаплина за мир во всем мире

Дарья Амосова

Картина «Великий диктатор» вышла в 1940 году и стала последним фильмом Чаплина, где использовался знаменитый образ Бродяги. Фильм высмеивал тоталитаризм и авторитарную фигуру Гитлера — в ленте диктатора зовут Аденоид Хинкель. Картину приняли на ура зрители и критики. Однако американские политики осудили финальную сцену, где герой Чарли Чаплина, обычный еврей-цирюльник, произносит пламенную речь на тему того, как важно сохранять в себе добро и ценить друг друга. «Свобода не погибнет, пока существует человечество», — говорит герой. Критики часто воспринимают эту речь не как выражение взглядов героя, а как личное мнение Чарли Чаплина. На трибуне, где вступает цирюльник, написано слово «Liberty» (с англ. — «Свобода»). Герой произносит слова, что «хотел бы по возможности помочь всем».

Кадр дня: великая речь Чарли Чаплина за мир во всем мире
Фото: Кадр из фильма «Великий диктатор»Кадр из фильма «Великий диктатор»

«К сожалению, я не могу стать императором. Это не моя профессия. Я не хочу властвовать и завоевывать.

Я хотел бы по возможности помочь всем: евреям, христианам, черным, белым.

Все мы хотим помогать друг другу. Мы так устроены.

Хотим жить счастьем других, не их страданиями.

Мы не хотим ни ненавидеть, ни презирать.

Есть место для каждого.

Земля богата и может накормить всех.

Жизнь может быть свободной и прекрасной, но мы сбились с пути.

Алчность отравила души людей, воздвигла барьеры ненависти, привела нас к страданиям и кровопролитию».

Данный посыл, грубое высмеивание фашизма и давние обвинения в антиамериканской деятельности привели к тому, что в великом артисте начали подозревать тайного коммуниста. В последующее десятилетие ФБР и конгрессмены всеми способами старались выдворить актера из страны. В 1952 году Чаплин выехал из страны на лондонскую премьеру «Огней рампы». Обратно актера так и не впустили. Чаплин поселился в городе Веве, Швейцария, где жил вплоть до смерти.

Ранее «Рамблер» показывал, как снимали логопеда в фильме «По семейным обстоятельствам».

Фильмы,Великий диктатор,Чарли Чаплин,ФБР,
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