Впечатляющие фильмы про бесстрашных телохранителей

Телохранитель – профессия, конечно, опасная, но уважаемая и востребованная. Это доказывают герои новой подборки «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Телохранитель киллера» Кадр из фильма «Телохранитель киллера»

«Близко» (2019)

Кадр из фильма «Близко»

Сэм – первоклассный эксперт по вопросам касающимся безопасности. Благодаря своей известности, многие нанимают ее на роль телохранителя. Помимо этого, Сэм летает по самым опасным и горячим точкам на планете, выполняя сложнейшие задания. Она только закончила очередную миссию, целью которой было сопровождение репортеров через опасные точки Афганистана. Но по возвращению домой она приступает к новой миссии. На этот ей необходимо защищать Зои, чей папа недавно умер, и оставил девочке огромное наследство.

«Охранник» (2006)

Специальный агент Пит Гаррисон убежден, что в Белом Доме завелся предатель. Его теория находит подтверждение после убийства одного из охранников президента. Однако внезапно подозрение падает на самого Гаррисона. Его отстраняют от дел, и ко всему прочему вменяют в вину связь с первой леди. Жизнь президентской семьи в опасности. Пытаясь найти предателя, Гаррисон вынужден воевать с системой, которую он сам создал.

«Телохранитель киллера» (2017)

Майкл Брайс – телохранитель со стажем. Он потерял свой бизнес по охране после смерти одного клиента. Бывшая девушка Майкла просит его о помощи. Так, у телохранителя появляется новая работа – теперь он должен охранять настоящего киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы его. Но работа есть работа: смертельные враги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, что вопрос выживания под большим вопросом.

«Гнев» (2004)