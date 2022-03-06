Прилучный рассказал, сколько потеряют западные киностудии без России

Российский актер Павел Прилучный рассказал о последствиях отказа выхода западных кинокомпаний из российского рынка.

По мнению актера, лишившись российского рынка, студии понесут колоссальные убытки.

Ранее студии Paramount, Disney, Warner Bros. и Sony Pictures принели решение остановить показ своих кинолент в российских кинотеатрах. Особенно ярко зрители восприняли то, что ограничения коснулись долгожданного релиза нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Прилучный, известный по проектам «Закрытая школа» и «Мажор», выступает за то, чтобы зрители наслаждались российскими картинами и считает, западные киностудии слишком много потеряют из-за санкций.

«Из-за отказа американских студий выпускать в российский прокат «Бэтмена» и «Морбиуса» кинотеатры недосчитаются в марте, по оценке «Бюллетеня кинопрокатчика», до 5 млрд рублей. Потери сопоставимы с пиком пандемии», — написал Прилучный в Instagram.