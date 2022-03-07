Фильмы, которые помогут пережить измену

Предательство всегда разбивает сердце. «Рамблер» собрал картины, которое подскажут, что делать в такой ситуации и чего делать не следует.

Фото: Кадр из фильма «Клуб первых жен» Кадр из фильма «Клуб первых жен»

«Клуб первых жен»

Видео дня

Четыре подруги познакомились еще в колледже, но после выпуска потеряли связь друг с другом. Спустя почти тридцать лет Бренда (Бетт Мидлер), Элиз (Голди Хоун) и Энни (Дайан Китон) встречаются на похоронах четвертой подруги — Синтии, которая покончила с собой после того муж ушел от нее к молодой любовнице. Женщины понимают, что с ними поступили точно также. Мужья оставили их, когда добились успеха, а они оказались на обочине. И тогда подруги решают объединиться и отомстить ветреным супругам.

«Женщины»

Жизнь Мэри (Мег Райан) как будто удалась. Она замужем за успешным бизнесменом, у нее есть дочь и особняк в Коннектикуте, а сама она — состоявшийся дизайнер. Но однажды Мэри узнает, что супруг уже давно изменяет ей с продавщицей парфюмерии. И тогда на помощь обманутой женщине приходят подруги.

«Измена»

Драма Кирилла Серебренникова о женщине и мужчине, которые узнают, что их супруги вступили в любовную связь друг с другом. Боль толкает героев на отчаянные поступки. При этом они пытаются найти опору для новой жизни.

«Осторожно, двери закрываются»

Хелен (Гвинет Пэлтроу) теряет работу и спускается в метро, чтобы вернуться домой. Если она успеет зайти в вагон, то познакомится с Джеймсом и застанет своего парня Джерри в постели с любовницей. Если же нет, то Джерри на некоторое время сохранит свою тайну, а с Джеймсом Хелен не встретится. Но только в одной реальности у нее есть шанс выжить.

«Другая женщина»

Карли (Кэмерон Диас), Кейт (Лесли Манн) и Эмбер (Кейт Аптон) узнают, что встречаются с одним и тем же мужчиной, проходимцем Марком (Николай Костер-Вальдау). Причем он использует идеи своей жены Кейт для стартапов. Тогда разгневанные женщины решают вместе преподать урок подлецу. Сначала они устраивают ему мелкие пакости, а потом принимаются за его бизнес.

«Верность»