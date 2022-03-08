Фильмы про любовь, обернувшуюся предательством

Что должна чувствовать женщина, посвятившая всю себя мужчине, получив удар в спину? Именно это случилось с героинями новой подборки «Рамблера».
Яркая и цветущая Америка 50-х годов. Появившийся из ниоткуда художник Уолтер Кин производит настоящий фурор: его необычные картины, изображающие трогательных детей с огромными глазами, буквально завоевывают весь мир. Уолтер становится королем современного искусства, но на пике славы его скромная супруга Маргарет вдруг заявляет, что Уолтер — мошенник, и именно она создает знаменитые полотна.
Когда Джинни выходила замуж за Хампти, то мечтала совсем не о такой жизни. Заядлый рыбак превратился в настоящего алкоголика, которого вполне устраивает бедность. Доведенная до отчаяния Джинни уже готова прекратить свои страдания, но именно в этот момент она встречает спасателя Микки. Мужчина очаровывает ее. Но вскоре к ним приезжает дочь Хампти, Кэролайн, которая тоже положила глаз на спасателя.
Роковая флорентийская красавица Патриция Реджани сразу покорила сердце главного наследника «Дома Gucci» Маурицио. Она никогда не работала, но смогла очаровать самого богатого жениха Италии. Пара вступает в брак не смотря на протесты родственников, но для Маурицио решение взять в жены Патрицию стало роковым. Когда он уходил к другой женщине, то не мог даже представить, какой страшной будет ее месть.