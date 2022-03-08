Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+9° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
4 часа назад

Фильмы про любовь, обернувшуюся предательством

Катерина Саломе

Что должна чувствовать женщина, посвятившая всю себя мужчине, получив удар в спину? Именно это случилось с героинями новой подборки «Рамблера».

Фильмы про любовь, обернувшуюся предательством
Фото: Кадр из фильма «Большие глаза» Кадр из фильма «Большие глаза»

«Большие глаза» (2014)

Яркая и цветущая Америка 50-х годов. Появившийся из ниоткуда художник Уолтер Кин производит настоящий фурор: его необычные картины, изображающие трогательных детей с огромными глазами, буквально завоевывают весь мир. Уолтер становится королем современного искусства, но на пике славы его скромная супруга Маргарет вдруг заявляет, что Уолтер — мошенник, и именно она создает знаменитые полотна.

«Колесо чудес» (2017)

Кадр из фильма «Колесо чудес»

Когда Джинни выходила замуж за Хампти, то мечтала совсем не о такой жизни. Заядлый рыбак превратился в настоящего алкоголика, которого вполне устраивает бедность. Доведенная до отчаяния Джинни уже готова прекратить свои страдания, но именно в этот момент она встречает спасателя Микки. Мужчина очаровывает ее. Но вскоре к ним приезжает дочь Хампти, Кэролайн, которая тоже положила глаз на спасателя.

«Дом Gucci» (2021)

Кадр из фильма «Дом Gucci»

Роковая флорентийская красавица Патриция Реджани сразу покорила сердце главного наследника «Дома Gucci» Маурицио. Она никогда не работала, но смогла очаровать самого богатого жениха Италии. Пара вступает в брак не смотря на протесты родственников, но для Маурицио решение взять в жены Патрицию стало роковым. Когда он уходил к другой женщине, то не мог даже представить, какой страшной будет ее месть.

Фильмы,Большие глаза,Колесо чудес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители