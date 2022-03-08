Фильмы про любовь, обернувшуюся предательством

Что должна чувствовать женщина, посвятившая всю себя мужчине, получив удар в спину? Именно это случилось с героинями новой подборки «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Большие глаза» Кадр из фильма «Большие глаза»

«Большие глаза» (2014)

Яркая и цветущая Америка 50-х годов. Появившийся из ниоткуда художник Уолтер Кин производит настоящий фурор: его необычные картины, изображающие трогательных детей с огромными глазами, буквально завоевывают весь мир. Уолтер становится королем современного искусства, но на пике славы его скромная супруга Маргарет вдруг заявляет, что Уолтер — мошенник, и именно она создает знаменитые полотна.

«Колесо чудес» (2017)

Когда Джинни выходила замуж за Хампти, то мечтала совсем не о такой жизни. Заядлый рыбак превратился в настоящего алкоголика, которого вполне устраивает бедность. Доведенная до отчаяния Джинни уже готова прекратить свои страдания, но именно в этот момент она встречает спасателя Микки. Мужчина очаровывает ее. Но вскоре к ним приезжает дочь Хампти, Кэролайн, которая тоже положила глаз на спасателя.

«Дом Gucci» (2021)

Кадр из фильма «Дом Gucci»