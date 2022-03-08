Триллеры, где злодея вычислить так и не удалось

«Не оставляющий следа» (2008)

За годы работы в специально отделе по борьбе с компьютерными преступлениями при ФБР профессиональный агент Дженнифер Марш повидала немало. Вместе с коллегами Дженнифер вычислила и поймала не одного хитрого преступника, но когда в интернете появляется сайт с жестокой игрой под названием «Убей со мной», то вычислить владельца оказалось не так просто. К тому же владелец сайта является жестоким маньяком, который забавляется со своими жертвами, транслируя все в прямом эфире реального времени.

«Зодиак» (2007)

На протяжении почти 25 лет он держал в страхе весь Сан-Франциско. Общаясь с властями через репортеров, он в своих письмах и шифрах жестоко упрекал полицию в бездействии. Зодиак то пропадал на время, то появлялся вновь. Порой полиция начинала сомневаться в том, что за очередным убийством стоял именно тот, за кем они так тщетно охотились, а не какой-нибудь имитатор. Однако и почерк убийств и письма репортерам говорили о том, что Зодиак еще не отошел от дел.